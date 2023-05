Castrocaro, apre una lavanderia "Servizio che mancava in paese"

Questa mattina alle 10 in viale Marconi 78 a Castrocaro verrà inaugurata ‘Lava Qua’, lavanderia self service nata sulle ceneri della precedente, chiusa nel 2020. A intraprendere l’avventura è Marjana Tkachuk, 39enne nata in Ucraina ma residente qui da ben 20 anni. "Sono arrivata in Romagna per motivi di cuore – racconta –. Ho conosciuto mio marito grazie a mio cognato, a sua volta castrocarese: mia sorella è arrivata in Italia prima di me e tutta la famiglia oggi risiede tra Castrocaro, Dovadola e Forlì". Tre figli di 18, 7 e 3 anni, Marjana lavora in un colorificio. "Quando ho saputo che la lavanderia era in vendita ci ho fatto subito un pensiero. Poi è arrivato il Covid e non se n’è fatto più niente. Lo scorso settembre ho visto nuovamente l’annuncio ed eccomi qua". Non si tratta di un salto nel vuoto. "Non lascerò il mio lavoro e sarò in lavanderia nel tempo libero. Sono sicura che l’attività avrà fortuna: si tratta di un servizio che manca a Castrocaro, che conta quasi 7.000 abitanti, e anche nelle località limitrofe. Poi ci sono i turisti, i camperisti". La nuova lavanderia vanta 4 lavatrici e 4 asciugatrici. "In passato c’era una sola asciugatrice e questo rallentava i ritmi". Altra novità la macchina ‘pet wash’ per il lavaggio del guardaroba degli amici a quattro zampe". Il negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22. Al timone una termale doc. "Ormai penso anche in italiano e Castrocaro è sinonimo di casa". Inevitabile tuttavia volgere la mente a quello che sta accadendo in Ucraina. "La mia regione d’origine non ha subito bombardamenti. Nel dispiacere, mi rasserena il fatto che tutta la mia famiglia oggi sia romagnola".

Francesca Miccoli