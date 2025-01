Castrocaro, Arisa ospite a sorpresa al Concerto dell’Epifania della banda Orsini

Una spettatrice d’eccezione ha assistito al tradizionale concerto dell’Epifania del corpo bandistico ‘Antonio Orsini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in scena come sempre il 6 gennaio al Padiglione delle Feste delle Terme. In prima fila nel monumentale edificio Art Déco a fianco della padrona di casa, l’amministratore delegato di Longlife Formula srl Lucia Magnani, c’era la cantante Arisa, già vincitrice del Festival di Sanremo sia nella categoria Nuove proposte nel 2009 sia in quella dei big cinque anni più tardi. Arisa si è presentata in compagnia del fidanzato, il cantante jazz Walter Ricci. E proprio quest’ultimo si è esibito in una toccante interpretazione del brano Spoon River: una prova che ha appassionato il pubblico, entusiasta al punto da chiedere il bis.

Non è la prima volta che Arisa giunge all’ombra del Campanone: aveva già trascorso un soggiorno alla Lucia Magnani Health Clinic per sottoporsi a uno dei percorsi Long Life Formula, il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo. Stavolta la cantautrice ha deciso di rilassarsi qualche giorno assieme al fidanzato ed entrambi sono appunto apparsi, a sorpresa, al Padiglione indossando la tuta bianca griffata con l’albero simbolo del resort. Il concerto dell’Epifania ha chiuso il ricco cartellone delle feste natalizie a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

f. m.