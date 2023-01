Castrocaro, bando da oltre 500mila euro per le porte storiche

Scade mercoledì il bando per l’aggiudicazione dei lavori di restauro con messa in sicurezza delle porte storiche di via Sant’Antonio, via Postierla e via San Giovanni alla Murata a Castrocaro. Un intervento che consentirà di riportare all’originario splendore tre punti d’accesso al borgo antico, cuore medievale della cittadina termale, dominata dal millenario castello sulla rupe. Alla sommità del borgo si accede infatti attraverso Porta San Nicolò e Porta dei Ciardi, sovrastate dalle omonime torri. Salendo verso la rocca s’incontra poi Porta di San Giovanni alla Murata. Degradati dal tempo, dagli agenti atmosferici e inquinanti, i varchi d’un tempo verranno restaurati con un intervento dal costo di 504.000 euro, finanziato grazie al Pnnr e a un avanzo di bilancio di 100.000 euro. Come si legge nella relazione tecnica del progetto, "si tratta non solo di un recupero architettonico capace di preservare l’aspetto visivo delle tre porte e di consolidarne la memoria esteriore, ma di un punto di partenza simbolico per rivitalizzare l’intero borgo storico". Secondo i tecnici, il restauro specialistico dei paramenti murari, una nuova pavimentazione in pietra e l’illuminazione scenografica dovrebbero avere una ricaduta positiva in tempi brevi su tutta la parte antica della cittadina, "poiché la posizione stessa delle tre porte le fa assurgere a simbolo visivo per chi entra nel quartiere medioevale, invitando il visitatore a inoltrarsi all’interno e a scoprirne la storia". I lavori dovranno essere consegnati entro 330 giorni dall’affidamento: il cronoprogramma prevede un primo intervento sulla porta San Nicolò, da portare a termine entro 90 giorni, quindi su San Giovanni e sui Ciardi (fissato il tempo limite di 120 giorni per ciascun intervento). Ordine di esecuzione che potrebbe subire qualche modifica in relazione alle condizioni atmosferiche e al funzionamento della viabilità nel centro storico.

f.m.