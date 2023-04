Castrocaro, bando per i centri estivi

Archiviata la santa Pasqua, già si avvertirà nell’aria il profumo d’estate. E la chiusura delle scuole solleverà il canonico interrogativo nelle famiglie con genitori che lavorano e che non possono contare sulla collaborazione dei nonni: a chi affidare i bambini e i ragazzi durante le ferie? A tendere una mano è la Regione che, in continuità con gli scorsi anni, promuove il ‘progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita - lavoro’, finanziato con risorse del Fondo Sociale europeo: un’iniziativa che si traduce in sostegno economico alle famiglie di bambiniragazzi dai 3 ai 13 anni (ai 17 in caso di disabilità) per la frequenza dei centri estivi. A tal fine, l’ente ha destinato al distretto forlivese una somma di quasi 300.000 euro (292.298 per la precisione) per l’abbattimento delle rette. E’ prevista l’emissione di voucher di 300 euro a figlio, nel limite di 100 euro a settimana, da utilizzare nei centri convenzionati con i Comuni aderenti al progetto.

Tra questi il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che sposa il piano regionale sin dagli esordi ovvero dal 2018. Possono chiedere il convenzionamento i gestori dei centri che abbiano nel territorio comunale una sede operativa "adeguata e confortevole" e perseguano finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo-sportivo a favore di minori. Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato e rivolto a bambinie e ragazzie nella fascia di età dai 3 ai 13 anni, "senza discriminazione alcuna, accogliendo tutte le richieste pervenute fino a esaurimento dei posti disponibili". Tra le altre prescrizioni, un’adeguata esperienza nella gestione protratta del centro per almeno una annualità (per un minimo di 4 settimane), il rispetto delle normative in materia di sicurezza, l’integrazione di bambiniragazzi disabili, il sostegno alle famiglie nella compilazione della domanda online per richiedere il voucher al Comune. Per tutte le info e per scaricare i moduli per inoltrare la domanda, è possibile consultare il sito www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it. In attesa di conoscere i centri convenzionati, già è stato reso noto il programma di laboratori estivi per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni promosso dall’azienda agricola Valentini di Monte Poggiolo (via Ciola 85) nel periodo compreso tra il 12 giugno al 9 settembre (sabato e agosto compresi). Pianificati laboratori agricoli educativi ed educativi creativi, attività di gioco e svago, supporto ai compiti. Iscrizioni dal 17 aprile al 15 maggio ([email protected], whatsapp 339.2264587).