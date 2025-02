Castrocaro, camminata e degustazione tra i vigneti

‘Vini e panorami sui calanchi castrocaresi’ è il titolo dell’evento in programma sabato pomeriggio nella campagna che abbraccia la città termale. Tre ore e tre quarti di esperienza sospesa tra degustazioni, passeggiata tra i colori e i profumi dei vigneti e frutteti delle colline dalla forte connotazione agricola. Prevista la visita all’azienda Marta Valpiani, dove con passione, tenacia e cura si coltiva la vite su ripidi pendii, secondo i dettami dell’agricoltura biodinamica. Ne deriva una produzione di grande qualità, imperniata solo sui vitigni autoctoni Albana, Sangiovese e Trebbiano.

La degustazione sarà incentrata su una selezione di Castrocaro Sangiovese e di un vino bianco da uve Trebbiano rifermentato in bottiglia nella bellissima cantina panoramica Valpiani. Quattro in particolare le etichette che saranno sottoposte al giudizio dei presenti: La farfalla 2023, Sangiovese IGT; Rio Pietra 2020, Romagna Sangiovese Castrocaro; Crete Azzurre 2020, Romagna Sangiovese; Zorba, Trebbiano Frizzante IGP. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di assaggiare l’olio Le Cavedagne 2024. L’appuntamento è promosso da Terra e Vino e Marta Valpiani winery. Il costo di partecipazione è di 25 euro. La prenotazione è obbligatoria, il numero dei partecipanti limitato. Per info e prenotazioni, 366.9978147.

Il programma del pomeriggio contempla alle 14,45 il ritrovo degli iscritti e alle 15,15 la passeggiata con viste panoramiche sui calanchi. Un’ora più tardi la visita all’azienda agricola Valpiani, con camminata nei vigneti (non garantita in caso di pioggia), quindi alla cantina di invecchiamento e trasformazione e, a seguire, la degustazione dei vini guidata da Elisa Mazzavillani.

L’esperienza si concluderà alle 18,30. Si consiglia di portare la macchina fotografica per immortalare i momenti di un’avventura di sicura suggestione.