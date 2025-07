Castrocaro, camminata letteraria nei luoghi de ‘I giorni di vetro’

‘I luoghi di vetro’ è il tema della suggestiva camminata letteraria alla scoperta di Castrocaro e dei suoi angoli più evocativi, legati al romanzo ‘I giorni di vetro’ di Nicoletta Verna, in programma domani alle 18.30. Dopo il grande successo dell’evento che lo scorso anno portò la scrittrice di origine termale a presentare il volume in una piazza Paul Harris gremita, quest’anno l’ufficio turistico propone un’esperienza originale quanto interessante.

Un’occasione speciale per entrare nella storia di Redenta e Iris, due donne segnate dalla guerra e dalla Resistenza, e ancora per "immergersi tra atmosfere sospese, silenzi di provincia e paesaggi capaci di raccontare emozioni profonde".

A condurre la camminata sarà Laura Mengozzi, guida ambientale escursionistica Aigae, che accompagnerà i partecipanti passo dopo passo tra letteratura, memoria e territorio. Durante il percorso sono previsti letture ad alta voce di alcuni passi del romanzo, approfondimenti sui luoghi reali e immaginati, un’esperienza immersiva tra narrazione e paesaggio.

Il ritrovo è previsto alle 18.30 all’ingresso della Welcome Room dello Iat (via Garibaldi 46). Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe da cammino. Il costo della passeggiata con guida è di 8 euro a persona, gratis fino ai 12 anni. "Un evento per lettori curiosi, camminatori appassionati e chiunque voglia guardare Castrocaro con occhi nuovi, lasciandosi ispirare dalla forza delicata delle parole" spiegano all’ufficio turistico.

‘I giorni di vetro’, a lungo nella top ten delle vendite in Italia, ha vinto il premio dell’Unione Europea per la letteratura 2025, il premio letterario Mario La Cava 2025 e il premio Manzoni per il romanzo storico del 2024. Il libro è rientrato inoltre nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2025. Per info e iscrizioni, tel. 350.5193970 o info@castrocarotermeterradelsole.travel.

f. m.