Castrocaro, c’è già un progetto: "Esiste un contratto triennale per il rilancio del festival"

Nel dibattito sul futuro del Festival Voci Nuove interviene Francesco Billi, sindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che della kermesse canora detiene il marchio. Stupito dalla proposta dell’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori di trasformare il concorso in Festival del liscio e della musica popolare, il primo cittadino si è detto fin da subito disponibile a una chiacchierata e oggi lo ribadisce, ma si toglie qualche sassolino dalle scarpe effettuando nette puntualizzazioni.

Sindaco Billi, è sorpreso dall’interesse dell’assessore regionale Felicori per il Festival di Castrocaro?

"Confermo la disponibilità a un confronto serio con il dottor Felicori sull’argomento, tuttavia la cosa che oggi mi sorprende di più è un assessore regionale che insiste con pubblici proclami senza conoscere la realtà locale, traendo conclusioni approssimative da premesse errate, anche giuridicamente".

In che senso?

"Mi pare irrituale e un po’ ‘naif’ che l’assessore regionale alla cultura avanzi al sindaco proposte impegnative sulla stampa, senza nemmeno una telefonata preventiva o un accenno, visto che due settimane fa eravamo insieme in Provincia a Forlì. Allora avrei potuto aggiornarlo sul fatto che il marchio del Festival Voci Nuove non giace in un cassetto abbandonato: l’Amministrazione in carica si è subito impegnata per pubblicare un bando rinnovato, vinto l’anno scorso da un gestore credibile che ha un contratto triennale e che sta investendo in un progetto di rilancio promettente, senza costi per il Comune".

Quindi secondo lei il Festival Voci Nuove non è in declino?

"Il concorso era in declino, nonostante una stanca messa in onda in Rai, ma abbiamo iniziato un percorso per restituire valore e richiamo al marchio comunale, tra i più importanti in Italia e con oltre 60 anni di storia. Dopo uno stop e con l’alluvione nel mezzo, l’edizione 2023 del Festival ha attirato artisti autorevoli e circa trecento iscritti da tutta Italia raggiungendo, tramite i social, un pubblico molto più vasto rispetto alle ultime trasmissioni televisive".

Detta così, sembra incompatibile l’idea di un Festival del Liscio.

"Assolutamente no. Quella dell’assessore Felicori è una proposta interessante che potrebbe rientrare nell’offerta culturale ampia e integrata di un Comune abituato e predisposto a proporsi come Città della Musica a livello internazionale. Ma i progetti seri necessitano di un dialogo istituzionale onesto e di finanziamenti".

Felicori sostiene che sono le idee giuste a generare finanziamenti.

"Assicuro che a Castrocaro e Terra del Sole avremmo tante idee giuste. Sono i soldi che, invece, mancano sempre. E dove si svolgono eventi culturali di grande visibilità, è quasi sempre la Regione che patrocina in maniera significativa: questo vale per l’Umbria Jazz, così come per la Regione Puglia".

Come procedere adesso?

"Inviterei l’assessore Felicori in Municipio per capire se la sua proposta di organizzare un grande Festival della Musica Popolare a Castrocaro è concreta oppure no. L’interesse c’è, ma occorre capire in che termini poter lavorare insieme in maniera corretta e collaborativa".