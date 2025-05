Castrocaro, centro cinofilo a quattro stelle: domani l’open day

Che fosse un centro cinofilo super lo si era capito dai numerosi riconoscimenti messi in bacheca in tutte le discipline degli sport a quattro zampe. Ora c’è anche il sigillo ufficiale e formale di Opes Italia Cinofilia, la massima autorità del settore: il centro Compagni di vita di Castrocaro ha conquistato quattro stelle per l’eccellenza della formazione per educatori e istruttori. Un traguardo prestigioso per la struttura guidata da Monica De Stein. "Fiore all’occhiello è il corso educatore cinofilo a ciclo unico (avanzato e dog trainer) che propone una formazione differente, volta a insegnare la professione – spiega De Stein – : l’obiettivo finale non è solo avere tutte le competenze per poter educare e addestrare il cane e dare i mezzi al proprietario per poterlo fare, ma soprattutto imparare a insegnare" .

Un aspetto spesso trascurato. "Il nostro corso è innovativo perché basato su un metodo di studio step by step e tanta pratica con tirocinio mirato agli obiettivi finali. Non basta la teoria anche se è indispensabile ad ampliare le conoscenze e sviluppare programmi educativi". Il corso, a numero chiuso, è preceduto da un colloquio per comprendere la serietà del candidato. Il prossimo partirà a settembre, solo 4 i posti ancora disponibili. Tra le tante soddisfazioni raccolte dai ragazzi del centro di via Vallicelli, anche l’apertura di un Compagni di Vita 2.0 a Cesenatico, per iniziativa di allievi formatisi come educatori e istruttori di disciplina proprio a Castrocaro. Una terza struttura, che sarà anche pensione per cani, è in rampa di lancio a Lugo e reca la firma di un’altra allieva di Monica. L’eccellenza della formazione è riconosciuta anche a livello europeo con la certificazione Eqf; i corsi rilasciano inoltre crediti formativi Snaq. All’ombra del Campanone ci si può specializzare come istruttore delle varie discipline sportive: nell’anno 2025/2026 sono in programma corsi per chi vuole dedicarsi a hoopers, rally obedience, detection games; previsti anche tanti stage di approfondimento. Da sempre gettonatissimi i detection ovvero i giochi di fiuto, che possono essere praticati da tutti. Compagni di vita è campione d’Italia del 2023 e del 2024 e vanta tanti binomi andati a podio nei vari gradi di competizione. Anche quest’anno a novembre Castrocaro ospiterà le finali nazionali.

Attività non solo didattiche ma anche ludiche poiché "aiutano ad abbattere il livelli di stress o di noia – assicura Monica –, e ciò vuol dire avere cani più equilibrati e tranquilli". Compagni di vita propone inoltre la scuola per cuccioli e l’educazione avanzata per i più grandi, il corso per il patentino e tutti gli sport cinofili praticati attraverso l’impiego di metodi educativi basati sul benessere del cane e sulle teorie moderne ed efficaci per raggiungere obiettivi duraturi. Metodi che mirano a rafforzare il legame tra l’uomo e il cane, che va convinto e guidato e non obbligato. Domani dalle 9 alle 12.30 open day con attività gratuite, possibilità di provare le varie discipline (su prenotazione) e assistere alle conferenze gratuite sulla comunicazione, sulla gestione del cane al guinzaglio e sulla potenza dell’olfatto (posti limitati). Info: www.compagnidivita.it, 328.1222039.

