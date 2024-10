Castrocaro, che fiuto!. Ecco i detection games

Castrocaro ombelico del mondo dei detection games, giochi di fiuto ideati per consentire al cane di esercitare le naturali doti di investigatore. Un’attività dinamica e divertente, adatta a pelosi di tutte le taglie ed età. Lasettimana scorsa 36 binomi (formati da cane e amico umano) provenienti da Toscana, Marche, Veneto ed Emilia Romagna si sono dati appuntamento al centro cinofilo di via Vallicelli per sfidarsi ‘a colpi di naso’. Sotto lo sguardo vigile della giudice Elena Martelli, i ragazzi della struttura castrocarese guidata da Monica De Stein hanno conquistato risultati brillantissimi. Barbara e Olivia hanno conquistano il podio del grado 3 con la valutazione di eccellente con lode; Katia e Leila e Francesca con Diego si sono classificate rispettivamente 2° e 3° nel grado 2 con eccellente; eccellente con lode e terzo posto anche per Franco e Sole nella sezione grado 1 istruttori, in una gara avvincente risoltasi sul filo dei secondi. Infine Ambra e Loki terzi nel grado 2 istruttori con eccellente. Stessa valutazione per la squadra con Alice e Stella, Cinzia e Rubino, Adriana e Queen, Sara e Bubino, Monica e Kore, Maria Grazia e Amy, Maria Grazia e Daisy. Molto buono e buono anche l’esito della prova di Sonia e Gerry e di Ottavia e Neruda. Piazza d’onore per Roberta e Akira nel grado 3 istruttori.

E sempre in tema di detection games, il 24 novembre Castrocaro ospiterà le superfinali targate Opes cinofilia. Nell’occasione via Vallicelli sarà chiusa al traffico: le prove si svolgeranno tra il centro sportivo Derby 2.0 e il centro cinofilo per garantire la simultaneità delle gare dei vari gradi. "Circa un centinaio i binomi qualificati, impegnati su tre gradi di livello con ricerca su veicoli, in ambiente interno ed esterno, su persone e in contenitori vari" spiega De Stein. E a seguire, pranzo e premiazioni. "Nel corso della giornata saranno consegnati i trofei ai campioni nazionali e regionali. Sarà l’occasione per festeggiare tutti insieme il bellissimo anno sportivo e brindare al 2025". Nei prossimi giorni verranno comunicate ulteriori informazioni e le essenze che i cani dovranno individuare nel corso della finale.

Francesca Miccoli