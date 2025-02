Castrocaro ‘Comune digitale’, via al progetto con un incontro

Scaricare un certificato da internet senza doversi recare negli uffici municipali? Un’opportunità che presto il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole offrirà a tutti. Lo annuncia il sindaco Francesco Billi (foto), che invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica sul progetto ‘Comune digitale’ mercoledì alle 20.30 nella sala consiliare del municipio.

"Consapevoli delle sfide attuali, abbiamo lavorato nella prima parte del mandato riorganizzando l’ente per garantire alla cittadinanza un percorso di miglioramento e sviluppo dell’accesso ai servizi – spiega il sindaco –. Questo tema precedentemente è rimasto ai margini del dibattito locale, ma nei prossimi anni avrà un impatto considerevole nei rapporti tra pubblica amministrazione e popolazione".

A tal fine il governo locale sta ristrutturando il servizio perseguendo due obiettivi: "Il primo – dice Billi – riguarda la gestione della transizione digitale, sfruttandone tutti i vantaggi ma stando attenti a non lasciare indietro nessuno". I nuovi strumenti informatici permetteranno a tutti i possessori di Spid di accedere dai propri dispositivi a una serie di documenti comunali ufficiali. "Parliamo di una varietà già considerevole di certificati d’uso comune, come quello di nascita o lo stato di famiglia, ma l’intero sistema ha un potenziale enorme che si svilupperà rapidamente: servira aggiornamento costante e momenti dedicati alla pubblica informazione".

Il secondo obiettivo è "predisporre un sportello unico sempre più integrato per le esigenze di front office in ambito sociale e demografico – specifica il sindaco –. Si tratta di un modello fortemente innovativo per mentalità e funzionamento, che auspichiamo di poter trasferire nella nuova Casa di Comunità non appena sarà pronta e su cui vogliamo essere pionieri".

Francesca Miccoli