Castrocaro, concorso fotografico a 4 zampe: ecco tutti i premiati

Grande festa al centro cinofilo Compagni di vita di Castrocaro Terme, dove domenica tantissime persone si sono date appuntamento per partecipare alle celebrazioni del Natale. Un momento conviviale, vissuto in allegria grazie all’esuberanza affettuosa dei numerosi amici pelosi. Nell’occasione ha avuto luogo la premiazione del concorso fotografico gratuito ‘Stella di Natale’. Nella sezione natalizia a vincere il primo premio è stata la yorkina Queen di Elisa Drey di Lugo; piazza d’onore per Sam, cucciolo ritratto a nanna dall’imolese Massimo Vasselli, e terzo gradino del podio per Naira dell’anconese Barbara Verdenelli. Menzioni per Alice Biondi e Luna, in versione elfa, Laura Loli e la bassottina Daisy, Mara Branzaglia e Fulmine, Maria Teresa Gellini e Baloo, Bibi Valdifiori e Susi. Menzione speciale simpatia al cavalier tricolor in versione babbo Natale di Antonio Evangelisti. Grande successo anche per la categoria ‘selfie con il tuo cane’: primi classificati la forlivese Sara Babacci e il suo Bubino, ritratti in scambi di affettuosità; secondo posto per Nadia Mansi e Byron, da Faenza; terzo Achille, immortalato zampa nella manina del suo tenerissimo padroncino da Elisa Rinaldi di Forlì. Menzioni d’onore per Nicoletta Conte, Leonardo e Guerra, quindi Antonino, Claudia e Jack.

Il premio del pubblico, assegnato a suon di like, è stato appannaggio del cavalier Alfredo di Gloria Parigi mentre la seconda più apprezzata dagli internauti è stata la bulletta francese Xena di Melissa Corzani. Premio tale e quale ad Andrea Pirini e Dante di Cesenatico, fotografati in auto, mentre il riconoscimento riservato ai soci ha visto sugli scudi Francesca Zattoni e Diego, Maria Gordini e i suoi Ami e Daisy; infine un tributo alla simpatia di Maurizio Antonelli e il suo Ric, in un tenero scambio di sguardi davanti a una tavola imbandita.

Francesca Miccoli