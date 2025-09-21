Castrocaro, corsi di volley per i più piccoli

Con l’inizio dell’anno scolastico nella nuova palestra ‘Fabio Lombini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole ripartono le attività sportive dedicate ai giovanissimi. E non solo. L’Aics (Associazione italiana cultura sport aps) volley organizza nella giornata di martedì 23 una prova gratuita di pallavolo per bambini di età compresa tra i 3 e i 4 anni e per i bimbi dai 5 ai 7. I corsi prenderanno il via il 30 settembre: ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30 si alleneranno i più piccoli, un’ora più tardi quelli più grandicelli, che dovranno presentare libretto verde in corso di validità. Gli scolari di elementari e medie avranno invece l’opportunità di testare i corsi per più giorni, da martedì 23 a venerdì 26. Anche chi deciderà di dedicarsi a minivolley (7 – 10 anni) e volley (11 - 14) inizierà le lezioni il 30 settembre: previsto un doppio allenamento settimanale nei pomeriggi di mercoledì e venerdì.

Martedì avrà luogo la prova gratuita di catch’n serve ball, sport di squadra inclusivo, ispirato alla pallavolo ma con regole semplificate: la palla non deve essere immediatamente colpita e lanciata oltre la rete ma bloccata e tenuta per un istante. Una disciplina accessibile a tutti, indipendentemente da età ed esperienza sportiva, e volta a favorire la socializzazione. Il corso per principianti si svolgerà ogni martedì sera dalle 20 alle 21.30. Tra ottobre e novembre partirà anche la prima ‘school catch Valle del Montone’. Info: 0543.777345, forli@aics.it, aicsforli.it, whatsapp 393.9312311.

f.m.