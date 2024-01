Castrocaro, dimostrazione dei carioli romagnoli

Si spengono le luci delle feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole ma grandi e piccini avranno l’opportunità di vivere un appendice ludica al ricco calendario degli eventi natalizi. Dalle 9.30 alle 12.30 di domani la pista ciclopedonale Viavai, che costeggia il polo scolastico unendo viale Marconi a via del Lavoro, ospiterà una dimostrazione dei carioli romagnoli. Chiunque potrà avvicinarsi al magico universo dei piccoli veicoli in legno, di lunga tradizione e occasione di grande divertimento. La possibilità di conoscere le tecniche di costruzione e provare i mezzi grazie alla disponibilità del Gruppo Romagnolo Carioli.

Già in passato la città termale aveva ospitato le gare con protagonisti gli originali veicoli, con i piloti impegnati nella ripida discesa che dal colle di Bagnolo scende fino al cuore cittadino di piazza Mazzini. Corse sempre molto apprezzate dal pubblico per la spettacolarità delle manovre. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia debole; in caso di condizioni meteo estremamente avverse, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

f.m.