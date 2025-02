Castrocaro, dolce addio al lavoro per il dottore Fabio Ravaioli

Ci sono persone destinate a lasciare un segno del proprio passaggio. E quando si tratta di uomini perbene e professionisti capaci, il solco appare anche più profondo. Tra gli ‘eroi del quotidiano’ entra il dottor Fabio Ravaioli che, appendendo il camice al chiodo dopo quasi 40 anni, ha chiuso un importante capitolo della storia di Castrocaro.

La notizia del pensionamento, affidata dall’Ausl a un SMS diretto a circa 1800 pazienti, ha destabilizzato chi nel medico terrasolano ha sempre visto anche un amico. Un punto di riferimento su cui poter contare sempre, in salute oltre che in malattia. In tanti hanno ammesso di aver versato qualche lacrima guardandosi alle spalle e rivisitando la storia condivisa. Una sorta di lutto. Per fortuna una dipartita solo ‘professionale’.

La mente torna a quel ragazzo dal ciuffo biondo, che nell’ormai lontano 1986, proprio nel giorno del trentesimo compleanno, si affacciò per la prima volta nell’ambulatorio del corridoio San Francesco. Fin troppo ragazzino secondo qualcuno, abituato ai medici navigati di una volta. Complice quell’aspetto giovanile che Fabio ha conservato negli anni, anche se il ciuffo oggi è un po’ meno dorato di allora.

Negli ultimi giorni nel centro di via Dante, sede di vari medici di base, è stata una processione continua. A tutti Ravaioli ha dedicato un sorriso e un messaggio chiaro: "Non si tratta di un addio ma di un arrivederci. Non più tra medico e paziente ma tra amici".

Tra gli affranti Serena, che riassume il pensiero di molti. "Un grande dispiacere – dice la donna –: oltre a essere un eccellente professionista, il dottore è sempre stato splendido umanamente, pieno di attenzioni e premure. Proprio questa mattina, trasferitami a Forlì, mi sono scontrata con la nuova realtà: un mondo algido fatto di numeri e segretarie. Non sarà più la stessa cosa". Ieri mattina il ‘doc’ è stato ricevuto in municipio dalla Giunta al completo.

"L’Amministrazione comunale ringrazia di cuore il dottor Ravaioli per la dedizione esemplare testimoniata e riconosciuta in tanti anni di servizio professionale nei riguardi degli assistiti della nostra comunità" le parole del sindaco Billi prima del congedo. Adesso, per chi era abituato a lavorare 14 ore al giorno, ci sarà il tempo da dedicare all’adorato nipotino, alla moglie e alle figlie, tutte e tre colleghe, sia pure in discipline differenti.

"Non potendolo fare singolarmente, desidero ringraziare tutti per aver condiviso quasi 40 anni della nostra vita – il messaggio di Ravaioli –. Un saluto affettuoso a tutti voi e un caro ricordo a coloro che ci sono stati e continuano a vivere nei nostri cuori, in particolare a chi ci ha lasciato troppo prematuramente".

Ad attenuare il dispiacere di tanti, la consapevolezza che ora per il dottore inizia una nuova vita, forse anche più bella e ricca della precedente. E allora l’addio sembra più dolce. Voler bene significa anche lasciare andare. "Vi lascio in buone mani" assicura ‘e dutor’. Per il suo successore sarà un’eredità pesante. Ma i pazienti, ormai ex, sanno che di Fabio possono fidarsi.

Francesca Miccoli