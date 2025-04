Castrocaro, domani incontro pubblico con Alea

A Castrocaro Terme e Terra del Sole si intensificano le iniziative pubbliche per promuovere il rispetto dell’ambiente e la pulizia urbana. Partendo dalla formazione dei giovanissimi, piccoli ma già cittadini, come si evince nei principi fondanti del consiglio comunale dei ragazzi. Nelle scorse settimane gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri hanno incontrato gli educatori di Alea Ambiente: l’occasione per coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza delle tematiche ambientali e del ciclo dei rifiuti.

Ieri mattina nella biblioteca comunale anche i bimbi dai 5 ai 10 anni hanno partecipato alla celebrazione della Giornata della Terra, incentrata su giochi, letture e uno spettacolo teatrale a carattere ludico e didattico.

Passando invece agli adulti, come anticipato nell’ultimo consiglio comunale, domani sera alle 20.45 il salone municipale (viale Marconi 81) ospiterà un incontro pubblico che vedrà la cittadinanza a confronto con alcuni rappresentanti di Alea Ambiente: l’occasione per avviare un dialogo sulle prospettive e sulle criticità del servizio locale di pulizia urbana e conferimento rifiuti.

Un appuntamento che si preannuncia ‘caldo’ e partecipato ma concepito in ottica costruttiva per migliorare il servizio. "Il tema della pulizia urbana e dei servizi ambientali deve essere affrontato senza riserve – dice il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi –, in maniera continuativa e con l’impegno di tutte le parti coinvolte, se vogliamo progredire risolvendo le criticità. Credo perciò che le nuove generazioni, grazie alla sensibilità dei ragazzi, all’impegno degli educatori e attraverso esperienze civiche come il Ccr, possano essere protagonisti nell’affrontare questa sfida".

f.m.