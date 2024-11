Castrocaro, domani la consegna della palestra

È arrivata nel pomeriggio di ieri la notizia che a Castrocaro Terme e Terra del Sole era attesa da anni: domattina il sindaco Francesco Billi consegnerà le chiavi della nuova palestra comunale al preside dell’istituto comprensivo Antonio Pantaleo Citro. "Siamo finalmente felici – recita infatti una nota della giunta – di poter annunciare la restituzione di un’opera indispensabile alla comunità scolastica, destinata certamente a fornire importanti servizi sportivi alle famiglie del nostro territorio".

L’impianto, costruito sulle macerie della precedente struttura dichiarata inagibile a fine estate del 2017 per il mancato rispetto della normativa antisismica, ha vissuto una storia travagliata fin dalla posa della prima pietra. La chiusura della struttura avvenne in maniera del tutto inattesa, proprio a pochi giorni dal via dell’anno scolastico.

Da allora è successo di tutto: dal Covid all’alluvione passando per il terremoto e il conflitto tra Russia e Ucraina. Eventi che hanno inevitabilmente rallentato l’attività del cantiere e gonfiato i costi. E così, per ben sette anni i ragazzi delle scuole medie e le associazioni sportive che utilizzavano la palestra hanno dovuto guardare altrove: gli studenti si sono ‘appoggiati’ al Centro Derby 2.0, a pochi metri dall’istituto ma con un viale da attraversare, mentre i club sportivi hanno dovuto fare affidamento alle località vicine.

Da questa settimana, a oltre 2.600 giorni dalla chiusura, si ritornerà all’antico, o meglio al moderno. "Nel 2022 abbiamo ereditato un cantiere complicato e appena abbozzato – si legge nel comunicato della giunta –. Allora era alto il rischio di ritrovarci con un edificio incompiuto per chissà quanti anni, risultando necessarie tra l’altro risorse aggiuntive per diverse centinaia di migliaia di euro. Abbiamo creduto fin da subito, però, che il completamento dell’opera fosse una priorità irrinunciabile per il bene degli alunni e dei giovani del nostro paese, quindi ci siamo attivati immediatamente, in maniera concreta e costante, per sbloccare il cantiere e garantire l’avanzamento dei lavori". Accettando la "sfida imprevista" di reperire oltre un milione di euro.

Gran parte dei finanziamenti è giunta dal governo, mentre il Comune ha attinto 300mila euro dal bilancio per una palestra costata alla fine oltre 3 milioni di euro. "Il raggiungimento dell’obiettivo entro la metà del nostro mandato, nonostante le emergenze intercorse, ha certamente comportato uno sforzo amministrativo complesso e notevole, sostenuto in sintonia con l’Ufficio Lavori Pubblici e la Direzione Lavori – concludono i cinque rappresentanti della giunta –. Oggi possiamo dire di aver onorato i nostri impegni".