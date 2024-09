Castrocaro domani ricorda con una messa il suo parroco don Pier Luigi Fiorini

Domani a Castrocaro Terme don Pier Luigi Fiorini (nella foto) sarà ricordato nel decimo anniversario della morte con una messa che verrà celebrata alle ore 11 dal parroco, don Urbano Tedaldi, nella chiesa parrocchiale dei Santi Nicolò e Francesco.

La scomparsa di don Fiorini, parroco a Castrocaro dal 2003 fino alla morte, avvenuta il 15 settembre 2014, aveva creato grande sconcerto e profondo dolore. Don Fiorini, che stava per celebrare in parrocchia un funerale, si era sentito male entrando in chiesa. Prontamente soccorso, era stato trasportato in ospedale, ma era deceduto durante il viaggio. Originario di Terra del Sole, dove era nato il 28 novembre 1949, don Pier Luigi era stato ordinato sacerdote il 4 ottobre 1975. Era stato cappellano a Ca’ Ossi, poi a Regina Pacis con mons. Gian Michele Fusconi, successivamente parroco a Predappio e dall’11 ottobre 2003 a Castrocaro Terme. Il sacerdote era anche responsabile dell’Ufficio diocesano per i pellegrinaggi e aveva organizzato diversi viaggi fra cui quelli in Polonia e Turchia.

Alessandro Rondoni