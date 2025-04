Castrocaro, domani sfrecciano i carioli

A Castrocaro si rinnova domani l’appuntamento con i carioli. Si tratta di una disciplina spettacolare, che abitualmente richiama numerosi spettatori ai margini della strada. Già numerosi gli iscritti alla gara, chi ancora non ha provveduto potrà farlo alle 7.30 nella postazione di arrivo collocata in via Mazzini. Alle 8 sono previste le prove di ricognizione e poi la prima prova cronometrata. Alle 12 la pausa pranzo e un’ora più tardi il via alla seconda e alla terza prova cronometrata. Alle 17 la premiazione. La gara è valida per il campionato nazionale. Info: 338.9024226, simona.campionato@libero.it.

La gara comporterà modifiche alla circolazione: dalle 8 alle 18 divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Bagnolo (dal podere Pedrosa all’intersezione con via Callegati), via Fratta, via delle sorgenti (dal civico 8 al civico 2). Divieto anche in piazza Mazzini, dove sosteranno i mezzi iscritti all’evento; sarà tuttavia garantito il regolare transito verso via Guccerelli. Lo stallo adibito ai veicoli al servizio di persone disabili sarà nello stallo normalmente utlilizzato per la sosta taxi in via Roma 4, che andrà a sostituire quello presente in Piazza Mazzini. Nel circuito della manifestazione sarà inoltre garantito il transito dei veicoli durante la pausa pranzo e durante gli intervalli al termine di ogni manche.