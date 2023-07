Castrocaro, domani torna ’Di giovedì’ tra bancarelle e laboratori

Torna domani a Castrocaro l’appuntamento settimanale estivo con ‘Di giovedì - arte, antichità, aperitivi’, organizzato dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune. Il cuore cittadino sarà punteggiato da tante bancarelle: in piazza Mazzini avrà luogo il mercatino dell’artigianato con mille proposte creative e prodotti tipici del territorio; in piazza del Buonincontro, spazio alla compravendita dedicata ai bambini, che potranno commerciare giochi, libri e tanto altro.

Nell’area dedicata ai più piccoli alle 20 sono previste le letture a cura dei volontari di ’Nati per Leggere’ mentre la pedagogista Monia Monti sarà protagonista dell’incontro con l’autrice.

L’istruttrice di mindfulness e trainer di meditazione, presenterà il suo ultimo libro ‘Giochiamo a meditare. Per ritrovare calma e serenità in un mondo che corre veloce’, edito da Red. La partecipazione è libera, la prenotazione è gradita (tel. 0543. 769631 – cell.wa 350.519 3970, [email protected] radelsole.travel).

Giovedì prossimo saranno invece riproposti il gioco da tavolo ‘Vele al vento’ di Aldo Ghetti e il laboratorio sulla stampa a ruggine a cura della Pro loco con i bimbi che potranno realizzare le proprie tovagliette. E mentre i pargoli si divertono in piazza del Buonincontro, i grandi potranno dedicarsi allo shopping. Bar e ristoranti proporranno inoltre aperitivi e menu tematici.

Francesca Miccoli