Castrocaro, domenica di festa da record

Una domenica ricca di eventi ha portato indietro le lancette dell’orologio a Castrocaro Terme e Terra del Sole, cittadine tornate per qualche ora agli anni in cui per la passeggiata fuori porta i residenti nei territori limitrofi preferivano il comune biancorosso alle mete più mondane e festaiole della riviera. L’organizzazione contemporanea di eventi di richiamo ha fatto respirare nuovamente quell’atmosfera serena e conviviale: a Castrocaro si è infatti celebrata la festa della Madonna dei Fiori e il viale Marconi si è colorato delle bancarelle del mercato da Forte dei Marmi, mentre per l’intero fine settimana Terra del Sole si è trasformata in Eliopoli, teatro di una delle più grandi manifestazioni rievocative a livello continentale con gruppi storici provenienti da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Entrambi i paesi hanno poi ospitato l’iniziativa ‘Tesori aperti’, mettendo in mostra 12 gioielli architettonici normalmente inaccessibili al pubblico, illustrati da giovanissimi e competenti ciceroni. Un caleidoscopio di manifestazioni sospese tra devozione, cultura e intrattenimento. A favorire la riuscita della domenica ‘multievento’ la stretta collaborazione tra tutte le associazioni di volontariato locale, i baby politici del Consiglio comunale dei ragazzi, le istituzioni, le comunità parrocchiali e lo staff di Visit Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Le tante iniziative hanno richiamato anche le telecamere di produttori televisivi nazionali e della Rai, giunte nei due paesi per testimoniare il grande fermento e riprendere i molti scorci caratteristici. Il mercato su viale Marconi non ha impedito l’attraversamento della processione mariana tra la gente, ricordando le partecipatissime celebrazioni del passato. A presiedere la liturgia pomeridiana il Vescovo emerito Lino Pizzi che, al termine dei riti, ha consegnato un riconoscimento ai Priori della festa, insieme ai rappresentanti del clero.

Entusiasta il sindaco Francesco Billi, che sabato ha ricevuto l’assessore al turismo e alla cultura di Palmanova per un confronto sul tema della rievocazione storica. "A nome dell’Amministrazione Comunale ringrazio le decine di volontari di tutte le associazioni impegnate negli eventi del fine settimana, quelle storiche e le pro loco, il Ccr, la comunità parrocchiale, l’Unitalsi, il gruppo Alpini, il corpo bandistico, lo staff di Visit, le forze dell’ordine, la polizia locale e la protezione civile. È stato uno sforzo organizzativo complesso per tutti, ma i riscontri di pubblico hanno premiato l’iniziativa di una comunità ospitale e unita nella valorizzazione della propria identità locale e del nostro patrimonio".