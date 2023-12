Castrocaro, donato dalla Bugani un fondo dedicato agli artisti

L’Archivio storico del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole si arricchisce di interessanti fonti documentali. La critica d’arte Flavia Bugani ha infatti deciso di donare all’ente locale il fondo dedicato agli artisti della città termale. Ad annunciare la lieta notizia è stato il sindaco Francesco Billi nel corso dell’ultimo consiglio comunale. "Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a Flavia Bugani, protagonista degli scenari culturali forlivesi per lunghissimi anni nonché direttrice degli istituti museali del Comune di Forlì, che ha scelto di donare la propria raccolta documentale incentrata sulle pubblicazioni degli artisti del nostro territorio. Una testimonianza importante, destinata a lasciare memoria di esperienze che diversamente andrebbero disperse, dimenticate o non valorizzate come meriterebbero. Penso all’attività di artisti come i maestri Gianni Cinciarini, Francesco Giuliari, Gino Erbacci, per citarne alcuni. Un lascito che ci permette di inaugurare un fondo dedicato all’attività e alla produzione degli esponenti dell’arte locale".

Bugani, laureata in lettere moderne e in storia dell’arte medievale e moderna, è stata docente in vari istituti scolastici forlivesi prima di diventare funzionaria del Comune di Forlì. A lei si deve, tra l’altro, la valorizzazione di Palazzo Gaddi (e, al suo interno, dei musei del Risorgimento, della sezione del museo etnografico e del museo romagnolo del teatro), dell’Armeria Albicini e di Villa Saffi. Cavaliere e ufficiale al merito della Repubblica italiana, la studiosa ha curato numerose pubblicazioni, vanta prestigiosi riconoscimenti, ed è membro di importanti associazioni culturali quali l’Accademia dei Benigni e degli Incamminati.