Castrocaro, dove sono foto e video?: "Impossibile attingere all’archivio"

Che fine ha fatto l’archivio degli anni d’oro del Festival di Castrocaro? Parliamo di foto e video del periodo che va dal debutto del concorso sulla scena musicale nel 1957 alla fine degli Ottanta, quando il ‘Voci Nuove’ ha iniziato a perdere smalto e visibilità, soprattutto a seguito della rescissione del legame con il Festival di Sanremo: agli esordi, il vincitore del Padiglione delle Feste era ammesso per direttissima al prestigioso palco della città dei fiori. A sollevare l’interrogativo sulla sorte dell’archivio è il giornalista Michele Minisci (nella foto), già patron del Naima club, e autore del libro ‘Castrocaro-Sanremo. Solo andata’, che rivisita in maniera curiosa e appassionata la storia del Voci Nuove.

"Il primo ‘talent’ della canzone italiana – dice Minisci –: ho intervistato tutti i vincitori dal 1957 al 1988 con aneddoti molto divertenti e quasi sconosciuti. In seguito il Festival ha perso dignità e autorevolezza". Un volume godibilissimo, una ‘chicca’ per chi quegli anni li ha vissuti. "Lo scorso anno ero intenzionato a stampare una seconda edizione con una bella e suggestiva novità: l’inserimento, alla fine di ogni intervista al vincitore/vincitrice, del QR Code con la canzone prima classificata per farla ascoltare dalla viva voce delle giovanissime e dei giovanissimi vincitori, tutti/e tra 15 ai 18 anni".

Un’idea scontratasi con l’impossibilità di attingere materiale dagli archivi delle Terme, ventre natale del concorso, cresciuto proprio sul palco del Padiglione. "La richiesta alla Direzione delle Terme di poter visionare le bobine con la registrazione delle varie finali ed estrapolare la canzone vincitrice da poter inserire nel QR Code, non è stata mai presa in considerazione". Porte chiuse anche per un giovane studente di Castrocaro, Francesco Lombini, iscritto al Dams di Bologna e convintosi a redigere la tesi di laurea sulla kermesse dopo aver letto il libro di Minisci. Che ha indagato sulle sorti dell’archivio, venendo a conoscenza da alcuni operai al lavoro nei locali delle Terme che il ‘tesoro’, "fatto di foto, notizie su tutti i concorrenti ma specialmente delle registrazioni delle varie finali, le famose bobine" sarebbe stato gelosamente custodito per anni in dieci enormi scatoloni collocati in una palazzina adiacente al Grand Hotel delle Terme". A inizio gennaio l’ennesimo tentativo. "Ho inviato alla dottoressa Magnani (ad di Longlife Formula, società proprietaria di Terme, Grand Hotel, Health Clinic, ecc), un ultimo e accorato appello – dice il giornalista – per poter visionare le bobine. Ma non ho ricevuto alcuna risposta". Da qui l’affacciarsi di un’ipotesi poco auspicabile.

"Temo che questo prezioso materiale sia stato smarrito o mandato al macero perché non più interessante – chiude Minisci –. Sarebbe un vero e proprio delitto perché quel prezioso materiale con tanti significati e risvolti musicali, culturali, sociali e di varia umanità, apparteneva anche alla gente di Castrocaro e forse di tutta Italia, ai propri ricordi, alle proprie emozioni, ai propri sentimenti".

Francesca Miccoli