Castrocaro, è finalmente Festival. E le Voci Nuove ritornano in tv

Scocca l’ora del Festival Voci Nuove, in programma questa sera alle 21 in piazza d’Armi a Terra del Sole. Un’edizione, la sessantasettesima, che sarà ricordata prima ancora di andare in scena: il 2025 segna infatti il prestigioso ritorno sotto i riflettori Rai. Dopo 4 anni di nero, la tv di Stato torna infatti a ‘coprire’ il concorso castrocarese: sarà Rai 2, il canale giovane, a trasmettere la finalissima nella serata di martedì 8 luglio. A presentare l’evento sarà Carolina Rey, biondissima conduttrice di Unomattina; al suo fianco Dany Cabras, ormai habitué del Festival gestito da Isola degli Artisti di patron Carlo Avarello. A contendersi la vittoria saranno dieci ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 28 anni, in rappresentanza di 7 regioni italiane con uno sconfinamento in Svizzera.

In ordine anagrafico si parte con la giovanissima Melissa Agliottone, quattordici anni appena, marchigiana di Sant’Elpidio a Mare (Fermo); di dodici mesi più anziano (!) El Simo, nome d’arte di Simone di Cesare, siciliano della tarantina Crispiano; seguono i tre ventenni Federica Fontana di Niscemi (Caltanissetta), la romana Cipria, alias Beatrice Cipriani, e il catanese Dannunzio, per lo Stato civile Nunzio Barravecchio; di due anni più grande Alice Paternuosto, varesina di Cunardo. Secondo esponente della città eterna il ventitreenne Bush, all’anagrafe Andrea Gallo; unico romagnolo in gara Personal, Jacopo Nicolò sulla carta d’identità, ventiquattrenne di Santarcangelo di Romagna; coetaneo il solo ‘straniero’ tra le ugole d’oro, Kashmere, cioè Luigi Maglione, svizzero di Torricella – Taverne, cittadina di tremila anime nel Canton Ticino. Con ventotto primavere il più grande del gruppo, il fiorentino di Montespertoli Edoardo Brogi.

A valutare i cantanti sarà una giuria di qualità formata dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale, e dal rapper Clementino, già presentatore del concorso nel 2023. Brancale, reduce dal grande successo sanremese e dalla collaborazione con Alessandra Amoroso, e l’eclettico Clementino saranno protagonisti anche sul palco. Che sarà vetrina anche per tre ospiti amatissimi dalla generazione Z: Settembre, vincitore di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte, Alex Wise e Federica Abbate.

Isola degli Artisti, al timone del Voci Nuove per il terzo anno, conferma la volontà di dare nuova linfa alla kermesse nata nel 1957, offrendo ampio spazio al mondo del digital e dei social: prosegue infatti la media partnership con Radio Kiss Kiss, che proporrà l’inedito del vincitore in rotazione radiofonica per tre settimane. Il primo classificato firmerà inoltre un contratto discografico con Isola degli Artisti (distribuzione ADA/Warner) per due singoli e avrà a disposizione 2 borse di studio nell’Academy della stessa label. "Un passo alla volta il Festival di Castrocaro sta tornando protagonista nel panorama musicale nazionale, forte di 67 anni di storia, ma anche di un convinto e profondo percorso di rinnovamento – le parole del sindaco della città termale, Francesco Billi -. Accanto al sorprendente riscontro sul web, il ritorno in Rai è certamente un’ottima notizia, poiché aggiungerà un’importante vetrina televisiva per i giovani talenti di Voci Nuove e per il nostro territorio".