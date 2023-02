Castrocaro, è iniziata la pulizia del fiume Rio dei Cozzi

A Castrocaro Terme e Terra del Sole in questi primi mesi del 2023 a richiamare l’attenzione di cittadini e passanti non sono solo le potature e l’attività di manutenzione del verde. Infatti, su richiesta dell’amministrazione comunale, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e della Protezione Civile ha predisposto un primo intervento per la pulizia del fiume Rio dei Cozzi, nel tratto urbano che attraversa viale Marconi e viale del Lavoro, a metà fra le due cittadine.

Un intervento che non riguarda solamente il decoro urbano, ma anche il contrasto al dissesto idrogeologico: è ancora presente nella memoria di molti la bomba d’acqua che nel 2013 gonfiò proprio quest’alveo fluviale causando danni ad alcuni privati e alla sede stradale. Il Rio dei Cozzi procede infatti verso il parco fluviale, attraversando un’area densa di abitazioni e di servizi, come il polo scolastico, l’area cimiteriale e il campo sportivo.

"Per come è fatto il nostro territorio – spiega il sindaco Francesco Billi –, mantenere pulito dalla vegetazione e dai detriti il percorso del Rio dei Cozzi fa sicuramente parte di quella prevenzione fondamentale per limitare i danni procurati da fenomeni climatici sempre più intensi. Pertanto ringrazio a nome dell’amministrazione l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e della Protezione Civile alla quale compete questa materia e che ci ha mostrato attenzione predisponendo un primo intervento necessario in tempi ragionevoli".

E mentre proseguono gli interventi di pulizia e potatura delle vegetazione nel cuore cittadino e rimane sotto stretta osservazione la frana di parte della carreggiata verificatasi nella campagna salutarese di via Sant’Antonio in Gualdo, in terra termale e medicea si spera nell’arrivo della bella stagione. Buoni segnali in tal senso provengono da Terra del Sole: ad alimentare l’ottimismo l’incipiente fioritura del mandorlo ubicato tra il Palazzo pretorio e il giardino pubblico Cosimo I de’ Medici.

Francesca Miccoli