Castrocaro e Pieve. Salutare, ecco le attività per i ragazzi

Riparte domani l’attività invernale dell’oratorio della parrocchia di Castrocaro. Fino a maggio, ogni sabato dalle 16 alle 17.30 i ragazzi tra i 7 e i 13 anni avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a momenti dedicati a giochi e laboratori, merenda e preghiera. Anche a Pieve Salutare hanno preso il via le iniziative del centro educativo parrocchiale Il Corridoio. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 i ragazzi saranno assistiti nello svolgimento dei compiti (fino alle 16.30), faranno merenda (dalle 16.45 alle 17) e infine potranno divertirsi con attività ludico ricreative. Il costo di partecipazione è di 40 euro per chi frequenta un solo giorno a settimana, 60 per due giorni e 80 per tre. 60 euro è il costo per la frequenza per tre giorni nelle sole due ore di svolgimento compiti.

Per info, tel. 366.3525908.