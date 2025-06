Castrocaro e Terra del Sole, pellegrinaggio a Montepaolo

All’indomani della festa di Sant’Antonio da Padova, domani le comunità dell’Unità pastorale organizzano un pellegrinaggio giubilare a piedi al santuario di Montepaolo lungo il sentiero del Santo. Anche l’Unità pastorale di Castrocaro, Terra del Sole, Pieve Salutare, Ladino e Rovere aderisce all’iniziativa. Il programma prevede la partenza dalla chiesa di Terra del Sole alle 7.45, un quarto d’ora più tardi il ritrovo davanti alla chiesa dei ss. Nicolò e Francesco di Castrocaro e la preghiera di inizio pellegrinaggio. All’arrivo al santuario, alle ore 11 circa, sarà celebrata la santa Messa. Seguiranno il pranzo al sacco e il rientro libero a piedi o in auto. Essendo il santuario chiesa giubilare della Diocesi di Forlì – Bertinoro, sarà possibile ottenere, alle condizioni previste, il dono dell’indulgenza plenaria. Chi non è in grado di salire a piedi a Montepaolo, potrà ugualmente unirsi alla Messa delle ore 11.