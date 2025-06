Castrocaro e Terra del Sole, un’estate calda

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole si presenta ai nastri di partenza dell’estate con un programma ricchissimo di eventi, tra appuntamenti culturali, musicali, enogastronomici e di benessere. Da giugno a fine settembre sono in cartellone esperienze per tutte le età.

Come sempre, nella città della musica le 7 note avranno un ruolo di primissimo piano. Il clou domenica 29, quando il salotto rinascimentale di piazza d’Armi a Terra del Sole ospiterà la finale del 67° Festival di Castrocaro. Un altro Festival, quello di musica popolare, è in calendario venerdì 18 luglio; al debutto, la manifestazione è volta a celebrare la musica della Romagna e di altre regioni: ospite la Puglia, con la travolgente pizzica del gruppo ‘Ritmo Binario’.

Castrocaro Music Vibes è il titolo della tre giorni che promette serate ‘vibranti’: dal 24 al 26 luglio nella pista di pattinaggio si susseguiranno ‘Castrocaro Voice up’, esibizione di giovani cantanti del territorio, quindi l’inossidabile Underground e l’atteso concerto dei Floyd Machine, protagonisti di uno show mirabolante sulle orme dei Pink Floyd. E per ferragosto il concerto dei The Fabulous Five con ‘Jazz in Present Time’, nobilitato dalla voce della cantante americana Irene Robbins, volto noto sulla scena del jazz internazionale come pianista e vocalist.

Non mancheranno serate per gli amanti della cultura: l’estate 2025 propone ‘Mercoledì tra le righe’ con presentazioni di libri e incontri con gli autori nella cornice della piazza Paul Harris (ai piedi del Bar Caffè 900). Si parte mercoledì prossimo con un incontro divulgativo curato dalla sezione locale della Croce Rossa per la gestione delle emergenze comuni. Poi il 25 il sindaco Francesco Billi introdurrà la presentazione del libro ‘Ritratto Notturno’ con i fotografi Zanotti e Bruni. Il 9 luglio spazio a Pierangelo Soldati con ’Robin Barlow. La morte corre sulla tela del ragno’ e il 16 al dottor Stefano Gotti con ‘Un dottore che piantava gli alberi. Chirurgia estetica dell’antropocene’, dedicato al rewilding ambientale. Poi ancora tre incontri: il 6 agosto la presentazione del libro ‘Il sale bianco della locanda’ di Silvia Scapinelli; il 20 agosto violenza di genere al centro di ‘Echi di Silenzio’, confronto con l’avvocato Michele Miccoli introdotto dall’assessore Federica Pierotti; chiusura il 3 settembre con ‘Una strana bambola’, intenso giallo di Paola Zaccheroni.

Ai più piccoli saranno dedicati ‘I giovedì dei bambini’, quattro serate in piazza Machiavelli il 3 e 17 luglio, il 7 e 28 agosto: con la preziosa collaborazione del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese saranno allestiti mercatino delle pulcette (dalle 19), laboratori creativi e attività di intrattenimento, gioco e socialità. Inoltre, cinemino-drive in (3 e 17 luglio), lo spettacolo ‘Fiabe di Romagna’ con Fabrizio Caveja, il Rumagnulesta (7 agosto) e il ‘Fantasy Show’ con Teatro Lunatico.

Proseguono poi le visite guidate nei luoghi più suggestivi e spesso inaccessibili di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A luglio si potrà andare alla scoperta della antica Pieve di Santa Reparata e lasciarsi cullare dalla musica del Sweet Bows Quartet (8 luglio); visitare la chiesa di Santa Maria di Ciola al termine della passeggiata a Montepoggiolo (22 luglio), ammirare la chiesa di San Pietro in Vincoli a Pieve Salutare con degustazione alla Festa della birra (5 agosto); per chiudere, la festa di San Rocco, con tanto di mercatino e Fattorie didattiche con animali, e l’apertura straordinaria del piccolo luogo di culto dedicato al santo (16 agosto).

Amanti delle tradizioni sugli scudi con le due commedie della rassegna dialettale ‘Dò Risedi in Cumpagnì’ a cura della Cumpagnì dla Zercia (mercoledì 30 luglio e 27 agosto); da non perdere poi a Pieve Salutare la 68° edizione della Sagra dell’Uva e, a fine agosto Passeggiando Castrocaro, un weekend dedicato all’arte e musica in strada.

A settembre le rievocazioni storiche: nel primo fine settimana il Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana; nel terzo A.D. 1387 Battaglia a Terra del Sole. Infine, l’apertura estiva di palazzo Pretorio a Terra del Sole e fortezza di Castrocaro visitabili col biglietto unico di 10 euro. La fortezza, inoltre, ospiterà dal 3 al 12 agosto la mostra di David Chang e due appuntamenti con la falconeria di Freddy Bazzocchi (domenica 29 giugno e 21 settembre). Il programma è su castrocarotermeterradelsole.travel.