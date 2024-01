Castrocaro e Terra del Sole, alla scoperta dei tesori storici

Prosegue il ciclo di visite guidate alla fortezza medievale di Castrocaro e al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Domani mattina alle 10.30, infatti, è in programma un viaggio alla scoperta dell’edificio rinascimentale della cittadella medicea, già residenza del commissario granducale e sede del tribunale civile e penale. Al suo interno il Museo dell’uomo e dell’ambiente, articolato su 25 sale e due differenti itinerari: etnoantropologico e storico architettonico. Alle 16 è invece prevista la visita alla fortezza di Castrocaro.

All’interno è possibile visitare il museo storico archeologico, gli arsenali medicei, il palazzo del castellano, la corte, la chiesina di Santa Barbara, la torre delle prigioni, le grotte trogloditiche e il cosiddetto balcone dell’Acquacheta. Il costo di ogni visita è di 5 euro, stessa cifra per il biglietto di ingresso (dai 15 ai 65 anni), 4 euro per gli under 14 e gli over 65 e insegnanti con carta del docente. Ingresso gratuito per i bimbi fino a 6 anni, i residenti nel Comune e i disabili con accompagnatore.

Le visite sono ad aggregazione libera, la durata è di un’ora e mezza. Per info e iscrizioni, scrivere un sms o un messaggio whapp al 349.9766518 entro le 12 di oggi. Le visite sono curate dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in collaborazione con Formula Servizi Soc. Coop. e e le due Pro loco.

f.m.