Castrocaro e Terra del Sole, visite guidate

L’ufficio Iat di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha reso noto il calendario delle visite guidate in programma nel mese di novembre. Nelle giornate di domenica 12 e domenica 26 alle ore 16 e domenica 19 alle 10.30 si potrà andare alla scoperta della millenaria fortezza di Castrocaro. Il maniero, eretto su uno sperone roccioso, rappresenta un modello unico di architettura fortificata per tipologia e ampiezza. Da non perdere, gli arsenali medicei, il palazzo del castellano, l’antichissima chiesina di Santa Barbara, la torre delle prigioni, le grotte trogloditiche e il balcone dell’Acquacheta, affacciato sulla vallata.

Sul versante terrasolano, sono previste visite al Palazzo pretorio e al Museo dell’uomo e dell’ambiente domenica 12 e domenica 26 alle 10.30. Un ‘viaggio’ suggestivo che si articolerà tra le belle sale affrescate, a partire dal salone dei commissari, e i locali del museo, per conoscere le vicende che nei secoli hanno accompagnato la storia del centro amministrativo, militare, giudiziario e religioso della Romagna Toscana; e ancora la vita e il lavoro dei residenti nella cittadella fino agli anni Quaranta del secolo scorso. Il costo delle visite, della durata di un’ora e mezza circa, è di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni scrivere via whatsapp o sms al 349.9766518 entro le ore 12 del giorno precedente la visita.