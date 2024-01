Castrocaro e Terra del Sole, visite guidate nel weekend

Ultime visite guidate alla fortezza medievale di Castrocaro e al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Domenica alle 10.30 sarà possibile andare alla scoperta dell’edificio rinascimentale della cittadella medicea, già residenza del commissario granducale e sede del tribunale civile e penale. Al suo interno il Museo dell’uomo e dell’ambiente, articolato su 25 sale e due differenti itinerari: etnoantropologico e storico architettonico.

Nel Palazzo inoltre fino a martedì è possibile ammirare la personale dell’artista Laura Lami, terrasolana d’adozione.

Trentacinque opere che indagano le forme della natura: dai paesaggi alle immagini di animali a singoli particolari di foglie e di fiori. Dipinti spesso di piccola dimensione che denotano delicatezza d’animo ma anche grande senso estetico e sensibilità cromatica. La mostra, aperta dalle 15 alle 18, è organizzata dalla Maya Desnuda e curata da Silvia Arfelli; allestita in collaborazione con la Pro loco, gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Domenica alle 16 è invece prevista la visita alla fortezza di Castrocaro. All’interno è possibile accedere al museo storico archeologico, gli arsenali medicei, il palazzo del castellano, la corte, la chiesina di Santa Barbara, la torre delle prigioni, le grotte trogloditiche e il balcone dell’Acquacheta.

Il costo di ogni visita è di 5 euro, a cui va aggiunta identica cifra per il biglietto di ingresso (4 euro per gli under 14 e gli over 65 e insegnanti con carta del docente; ingresso gratuito per i bimbi fino a 6 anni, i residenti nel Comune e i disabili con accompagnatore).

Le visite sono ad aggregazione libera, la durata è di un’ora e mezza. Per info e iscrizioni, scrivere un sms o un messaggio whapp al 349.9766518 entro le 12 di domani.

Francesca Miccoli