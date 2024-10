Castrocaro, è ufficiale: i vigili del fuoco sono cittadini onorari. Billi: "Grazie"

I Vigili del Fuoco sono cittadini onorari di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’onorificenza è stata votata all’unanimità nella seduta consiliare straordinaria di venerdì sera. "Un riconoscimento – ha commentato il sindaco Francesco Billi –, che sancisce il profondo legame fra la nostra comunità e i Vigili del Fuoco, oltre a esprimere l’ammirazione condivisa per tutti gli sforzi compiuti a sostegno e soccorso della popolazione, in particolare durante l’alluvione del maggio 2023". La consegna ufficiale della cittadinanza onoraria è poi andata in scena nel pomeriggio di ieri alla presenza del Capo del Corpo Nazionale, Carlo Dall’Oppio, nel corso di una cerimonia svoltasi al Padiglione delle Feste in seno alla tregiorni di raduno interregionale dei Vigili del Fuoco. Oggi l’ultimo atto della manifestazione prevede alle 10 la celebrazione della santa Messa nella chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole, alle 11 il corteo che da piazza d’Armi si concluderà al pattinodromo, teatro di una cerimonia ufficiale preludio al pranzo conviviale.