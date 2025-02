Castrocaro, ecco i baby consiglieri

Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi di Castrocaro Terme e Terra del Sole, eletto lo scorso 20 novembre in occasione della giornata mondiale dei diritti dei bambini. Un nuovo corso nato all’insegna della gentilezza.

Tra i primi atti della consulta giovanile c’è infatti la domanda per entrare nel novero delle consulte giovanili impegnate a costruire pratiche gentili per il bene comune. A tal fine verrà formata una piccola commissione preposta allo scopo. Tra i progetti in fase di definizione anche ‘Gentili con gli altri, gentili con il pianeta’, incentrato sul rispetto dell’ambiente, e la realizzazione di una panchina viola, simbolo della cortesia e del fair play, un’appendice dell’iniziativa ‘adotta una panchina’ che prevede il ripristino e restauro delle panchine già esistenti da colorare e consacrare agli alti valori su cui costruire la comunità.

Tra le altre iniziative la nuova intitolazione del parco Falcone, il cui nome sarà affiancato da quello di Paolo Borsellino. I baby consiglieri dovranno inoltrare domanda all’ufficio anagrafe, che si occupa anche di toponomastica, allegando il curriculum del giudice antimafia e la motivazione della richiesta. Verrà inoltre aggiornata la lista dei morti per mafia visibili sull’Albero Falcone. Si prevede di inaugurare la nuova intitolazione il 23 maggio, in occasione della giornata della legalità.

Capitolo bilancio: il Ccr dispone ogni anno di un budget di 500 euro. Attualmente in cassa sono presenti 1355,48 euro grazie alla donazione di parte del ricavato della vendita del libro di Marco Susanna ‘Vite Sospese’ e delle t-shirt e delle felpe realizzate grazie al papà del consigliere Diego Stucco. Parte della somma sarà impiegata per l’acquisto del materiale per le panchine e per le spese organizzative per la partecipazione ai vari raduni. Tra questi, la seconda edizione del raduno nazionale dei consigli comunali dei ragazzi, in calendario dal 5 al 7 marzo. In rappresentanza dell’assemblea castrocarese parteciperanno le consigliere Diana Bodochi (della classe 3B), Martina Apuzzo (2C), la sindaca Mia Marzocchi, la vice Matilde Valli e l’ex-fascia tricolore del consiglio 2022 – 2024, Camilla Valli.

In vista dell’appuntamento, i giovani, considerati seminatori di cambiamento e promotori di un processo di cittadinanza attiva e responsabile, sono impegnati a riflettere sui tre nuclei concettuali dell’educazione civica: la costituzione, l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. Le riflessioni e le proposte operative dei vari consigli convergeranno nei lavori di gruppo che saranno attivati in sede di raduno nazionale, e la sintesi finale sarà presentata nel convegno in programma nella Reggia di Caserta. Prevista inoltre la partecipazione a vari eventi: dopo la presenza alla manifestazione degli Alpini di fine gennaio, i politici in erba saranno protagonisti dell’iniziativa culturale ‘Tesori Aperti’ in veste di baby Ciceroni e della giornata dedicata ai giochi di una volta. E’ scaricabile dal sito dell’istituto comprensivo della Val Montone il giornalino del ccr (www.icsvalledelmontone.edu.it).