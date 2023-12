Castrocaro, ecco il diario del lockdown

Questa sera alle 20 la scuola media Dante Alighieri di Castrocaro Terme (viale Marconi 123) ospiterà la presentazione del volume ‘Vite sospese - Il tempo del virus: i primi 100 giorni dell’emergenza’ di Marco Susanna, docente dell’istituto. "Un libro - diario giornaliero, scritto tutte le sere dal 9 marzo al 16 giugno 2020, in cui stati d’animo, accadimenti, paure, dubbi e domande si susseguono senza respiro giorno dopo giorno fino al termine della prima fase del lockdown – spiega l’autore –. Un libro che non ha nessuna pretesa se non quella di donare ai posteri la memoria di un momento storico senza precedenti nell’era del tutto e subito, in cui da un giorno all’altro ci si è trovati a fare i conti con un ‘mostro’, che ha cambiato per sempre il modo di concepire la nostra vita rivedendo numerose priorità". L’introduzione è curata da Antonio Citro, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo della Val Montone. Il contributo per l’acquisto del volume, di 416 pagine, è di 12 euro. Il ricavato contribuirà a finanziare un progetto di welfare in una struttura riabilitativa. Susanna, amatissimo dagli studenti e dalle famiglie, che anni fa scrissero un’accorata lettera al Provveditore per scongiurarne il trasferimento, è promotore di numerosi progetti scolastici, dallo studio sulla tragedia del Vajont alle iniziative per la sicurezza stradale, dagli scambi interculturali alle attività solidali in favore delle vittime del terremoto.