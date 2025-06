Castrocaro, ecco il podio letterario rosa

Un pomeriggio di festa e condivisione è stato testimone della premiazione della IX edizione del concorso letterario nazionale di scrittura femminile ‘Le Voci delle Donne’, andato in scena nella biblioteca comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Un agone dedicato alla poesia e al racconto breve, promosso dall’associazione socio culturale voceDonna, intitolato alle socie onorarie Rita Levi Montalcini, Iris Versari, Fulvia Moscatelli e Giovanna Monti Grementieri.

Per la poesia, la giuria composta da Anna Fresu, Gabriella Gianfelici e Carla Grementieri, presidente di VoceDonna, ha ‘incoronato’ le prime tre classificate e assegnato cinque menzioni d’onore: prima Tiziana Monari di Prato con ‘Le streghe di Bucha’; alla piazza d’onore Assunta Spedicato dalla barese Corato con ‘Il rovescio della trama’; terza Paola Volpato di Noale con ‘Sola nella casa’. Menzioni d’onore per la forlivese Emanuela Babbini per ‘Strega’, Rita Ceci di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta, con ‘Cosa non è stato detto’; quindi la reggina Tiziana Ilaria con ‘Non solo donna’, la romana Cinzia Micci, autrice di ‘Per non morire’, e Laura Vargiu della pavese Lomello con ‘Dove l’amore mette radici’.

Un imprevisto ha caratterizzato l’elaborazione della classifica della sezione racconto breve da parte delle giurate Annalisa Crociani, Carla Grementieri, Carla Lamponi e Alberta Tedioli. L’opera ‘Zittita!’ di Monica Pelliccione, residente a San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila), inizialmente decretata come vincitrice, è stata espunta dalla classifica perché il racconto non era inedito, requisito essenziale per la partecipazione al concorso. Si è così deciso di non assegnare il premio. Sul secondo gradino del podio sono idealmente salite la fiorentina Anna Di Giusto con ‘Ho risposto di sì’ e la milanese Marilena Parro Marconi con ‘La Svizzera è casa mia’. Terza Anna Tantocci con ‘Inesorabilmente bella. Giulia Farnese’. Quattro le scrittrici che hanno ricevuto una menzione d’onore: la forlivese Emanuela Babbini, la frusinate Ida Greci quindi la ravennate di Massa Castello Loretta Olivucci e l’ambrosiana Laura Anna Tortona. Tutte le poesie e i racconti premiati sono stati pubblicati, come da tradizione, sul Taccuino di VoceDonna. Volume che quest’anno ha accolto anche le cinque poesie vincitrici della I edizione del concorso ‘Un’ape, un prato, un sogno’, rivolto alle scuole.

Ben 168 le ragazzine e i ragazzini della media Dante Alighieri protagonisti dell’iniziativa intitolata a Giovanna Monti Grementieri. Le giurate Crociani, Grementieri e Lamponi hanno proclamato cinque opere vincitrici: primo posto per la poesia ‘L’ape’ scritta da Elia Bua Piallini; secondi a pari merito ‘Fai goal’ di Luca De Ninno e ‘Un sogno’ di Marta Giovannetti; terze ex aequo ‘Sboccio’ di Alessia Bagnoli e ‘La natura di una vita futura’ di Emanuele Giacomo Bellomo. Per tutti l’attestato e libri di poesie e di lettura. La manifestazione si è svolta in collaborazione con la biblioteca.

Francesca Miccoli