Castrocaro, Felicori rilancia: "Festival, non solo liscio. Vorrei tutte le regioni: come Miss Italia in musica"

Mauro Felicori, assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna, lei ha proposto per primo sul Carlino (era il 30 marzo) l’idea di trasformare il Festival di Castrocaro in Festival del liscio e della musica popolare. E finora sta riscuotendo consensi. Può spiegare in cosa consiste questa ‘conversione’?

"Nella mia testa non c’è una semplice festa del liscio: l’idea è creare un festival nazionale che abbia come cuore il liscio, Castrocaro e la Romagna ma sia volto a valorizzare tutte le tradizioni musicali italiane. Ponendo l’accento non solo sugli aspetti filologici di una cultura e una tradizione ma anche sul continuo rinnovamento e la vitalità di queste musiche incardinate sulle regioni".

Il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, si dimostra possibilista di fronte al cambiamento. Ma invoca il supporto economico della Regione, citando a titolo esemplificativo il sostegno dell’Umbria al Festival del jazz.

"Mi fa piacere che il sindaco apprezzi la proposta ma ora è il momento di lavorare sull’idea e sul progetto. Le belle idee producono anche finanziamenti, mentre l’abbondanza di soldi non produce necessariamente belle idee: anzi, la disponibilità economica spesso impigrisce l’intelligenza. Adesso il nostro compito è quello di rendere questa idea sempre più attrattiva".

In quale modo?

"Per creare un progetto brillante è necessario unire le intelligenze, coinvolgendo gli studiosi della musica popolare, l’universo delle registrazioni, dei testi, del mondo dialettale. Poi sviluppare le selezioni regionali sulla falsariga di miss Italia, in accordo con il Ministero e ovviamente con le stesse regioni, che avranno l’occasione di valorizzare esperienze meravigliose ma che stentano a imporsi sui grandi mercati e al di fuori dell’ambito locale".

Esclude il rischio di una sovraesposizione del liscio e della concorrenza tra manifestazioni analoghe? Ad esempio c’è ‘Cara Forlì’, che è dedicata alla famiglia Casadei e si svolge a settembre in piazza Saffi...

"È l’opposto. Queste iniziative, che come Regione supportiamo ogni giorno, rappresentano uno sbocco per tutto questo ben di Dio musicale, dimostrando la vitalità del liscio. Penso a quanto stiamo già facendo con la Filuzzi, i violini di Santa Vittoria a Reggio: immaginiamo di far confluire tutte le realtà regionali in un grande festival, che poi diventa anche un ampio database".

Se Billi invoca supporto economico, l’ex sindaca Marianna Tonellato sottolinea l’importanza di un’adeguata copertura televisiva del nuovo evento.

"È indispensabile la visibilità mediatica, in particolare la copertura televisiva, che segna il passaggio da migliaia di spettatori a milioni di spettatori. Preferisco la Rai perché il Festival nasce in Rai e perché per la mia generazione tv è soprattutto sinonimo di tv di Stato. Ma nessuna preclusione verso altre tv".

Quale sarà il prossimo passo di questo cammino?

"Al più presto ne parleremo con il Ministero con cui siamo a stretto contatto per la candidatura del liscio all’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Sarà molto importante anche il dialogo con le altre regioni, in primis quelle che hanno più a cuore la tradizione e la musica popolare: si pensi alla vitalità della musica napoletana in Campania, della Taranta in Puglia, delle sonorità sarde con i Tenores. Un mondo vivissimo e meno conosciuto di quanto meriti. Peraltro esiste già un coordinamento regionale sulla cultura".

I cultori della tradizione castrocarese potrebbero storcere il naso di fronte al cambiamento, che imporrebbe una netta virata rispetto alla storia ‘pop’ del festival. A questo ci ha pensato?

"Non mi sarei mai sognato di avanzare una proposta se non fosse già evidente a tutti la crisi del Festival. Accendendo la tv, diventa difficile trovare un canale che non proponga talent. E in un certo senso è il trionfo di Castrocaro, perché le tv italiane sono diventate un enorme ‘Voci Nuove’. Non c’è alcun intento polemico da parte mia ma la volontà di valorizzazione una terra che conosco e ammiro, una terra baciata da Dio per la bellezza".