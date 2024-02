Castrocaro: "Festa della Madonna, servono priori"

Nella parrocchia dei ss. Nicolò e Francesco di Castrocaro prosegue ogni sabato la novena in preparazione alla festa della Madonna dei Fiori, in programma dal 6 all’8 aprile. Chi desiderasse iscriversi tra i priori della festa deve comunicarlo entro il 25 febbraio. "La figura del priore si ricollega alla Confraternita della Madonna dei Fiori, istituita nel 1683 per mantenere viva la devozione alla Beata Vergine e celebrarne la festa votiva", le parole affidate dallo storico castrocarese Antonio Zaccaria al bollettino parrocchiale. In principio il priore veniva designato attraverso un’estrazione tra i confratelli alfabetizzati e diventava rappresentante legale del sodalizio, gestendo l’attività annuale. Tra i collaboratori un sottopriore, con funzioni vicarie, e una priora, per la sezione femminile.

Il collegio allestiva le celebrazioni della "domenica in Albis, gestendo anche la parte tecnica. I priori, inoltre, offrivano alla Madonna "ceri che, uniti in fasci, infiocchettati e infiorati, formavano i mazzi da sfilare in processione". Tradizioni secolari mutate con il trascorrere del tempo. La gestione della Confraternita fu in seguito trasferita a un presidente con mandato pluriennale e l’organizzazione della festa fu affidata a un’apposita commissione, poi sostituita da un collegio formato da un numero tra 6 e 14 fedeli. Dal 1948 venne abolita l’estrazione a sorte e cambiarono le condizioni e i requisiti di accesso al priorato, divenuto a richiesta. Per la prima volta vennero ammesse anche persone non iscritte al pio sodalizio, coniugi, famiglie, associazioni, soggetti anonimi... "I compiti dei priori, istituiti annualmente fino al 2014, consistevano nell’elargizione di una somma come contributo alla festa e nel presenziare alle celebrazioni liturgiche". Dieci anni fa la tradizione venne interrotta, poi ripristinata lo scorso anno da don Urbano Tedaldi. "Attualmente sono 9 le persone che hanno aderito, ma speriamo che il numero aumenti", spiega il parroco.

Francesca Miccoli