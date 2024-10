Castrocaro, festa grande per i 60 anni del Coro

Grande festa per il Gruppo Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole che celebra il bel traguardo dei 60 anni. Una realtà che rende orgogliosi non solo i cantori ma un’intera comunità. Nell’insieme si sono avvicendati circa 350 virtuosi del bel canto mentre solo due sono stati i direttori. Il primo, il fondatore don Tedaldo Naldi, che nel 1968 ha passato il testimone a don Marino Tozzi, tuttora guida del coro. Vastissimo il repertorio in cui l’affiatato sodalizio musicale si è cimentato non solo a Castrocaro Terme e Terra del Sole ma in edifici di culto di tutta Italia.

"Si contano circa 600 brani di musica di generi vari – spiega Maria Luisa Ravaioli, una delle anime del coro –: dalla musica antica al gregoriano, dalla polifonia sacra e profana alle cante della tradizione romagnola. Inoltre ha interpretato svariate volte quella che viene definita la prima Opera, composta nel 1600 da Emilio del Cavaliere: Anima et Corpo".

In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, è stato messo in scena uno spettacolo nato da una ricerca del direttore don Marino Tozzi: ‘il canto gregoriano nella Divina Commedia’. Altra opera proposta in numerose occasioni culturali e liturgiche ‘Ave Maria madre della vita’, composizione originale sospesa tra brevi letture e canti mariani. "Non si contano le trasferte e le partecipazioni a rassegne e concerti – prosegue Ravaioli –. Per il momento il coro è in ottima salute ma sarebbe auspicabile un ricambio generazionale per mantenerlo vivo e attivo. Un patrimonio immenso che sarebbe bene conservare e tramandare".

I festeggiamenti del 60° anniversario si svolgeranno oggi al ristorante Panoramico di Massa con un pranzo comunitario e il 22 novembre con un Concerto in onore di Santa Cecilia nella chiesa di Castrocaro.