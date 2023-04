Castrocaro, folla di amici per l’addio al macellaio

C’era tutta Castrocaro ieri pomeriggio a salutare il ‘suo’ Gabriele, il macellaio del paese ma soprattutto l’uomo gentile e garbato, sempre pronto a tendere una mano a chi ne avesse bisogno. Grande e commossa la partecipazione al funerale di Matteucci, svoltosi a quasi due settimane dall’incidente che ha strappato alla vita il 75enne termale, nonno da pochi mesi.

Era la sera di Pasqua quando la sua moto, forse a causa di un malore, è andata a impattare contro un’auto in via Mengozzi. Quattordici giorni in cui non si è mai spenta l’emozione per una perdita che ha scosso un’intera comunità. Nel corso della Santa Messa nella chiesa dei SS. Nicolò e Francesco, don Urbano Tedaldi, parroco di Castrocaro e Pieve Salutare, si è soffermato sul difficoltà di accettare il cambiamento, all’origine del senso "di precarietà e spaesamento. Al cospetto della morte – le parole di don Urbano – non pensiamo che il Signore sia accanto a noi. Ma Dio non si stanca mai di noi. E Gabriele è già tra i santi: il suo viaggio è giunto alla meta e la meta è il viaggio, iniziato con il sacramento del battesimo e proseguito con tutto quello che lui ha costruito e realizzato – ha proseguito il sacerdote rivolgendosi ai famigliari, alla moglie Irene, agli amatissimi figli Mario e Annalisa –. Affidiamoci alla parola del Signore affinché Gabriele possa guidarci nel passaggio verso la vita piena".

Presenti alla cerimonia tanti volti noti in paese: dagli amici ai rappresentanti delle associazionismo locale, in cui Gabriele operava in prima linea, costantemente impegnato a costruire, accogliere, condividere. Tra i fondatori de I Paesani, era stato artefice dei successi del Carnevale e di quel panino più lungo del mondo che aveva proiettato la cittadina nel guinness dei primati. Tra le navate anche vari rappresentanti istituzionali, dal sindaco Francesco Billi, senza fascia, in veste privata in segno di un’amicizia che trascende titoli e cariche; quindi gli stati generali di Fratelli d’Italia, dalla parlamentare Alice Buonguerrieri, al responsabile forlivese Luca Bartolini, al leader della sezione locale Francesco Caponetto. Matteucci era stato infatti a lungo impegnato in politica dapprima con il Movimento Sociale poi con Alleanza Nazionale e infine FdI. Ma anche ex sindaci come Francesca e Corrado Metri e consiglieri comunali di opposizione, da Patrizia Campacci a Mirca Minati. Fuori dal sagrato i lampeggianti spiegati di Carabinieri e Polizia Municipale, dove presta servizio Mario, il primogenito di Matteucci. Al termine delle esequie, la partenza del feretro per il crematorio di Faenza, non prima dell’ultima sfilata davanti al negozio che per tanti anni ha visto Gabriele dietro al bancone, con quel fare gentile e il sorriso generoso che l’hanno reso amato e indimenticabile.

Francesca Miccoli