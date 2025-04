Castrocaro, giornata della terra in biblioteca

Si avvicina la giornata della terra, e la biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole si prepara a vivere l’appuntamento con molteplici iniziative nella mattinata di sabato a partire dalle 10.30. Si inizierà con la lettura dell’albo illustrato ‘Storia di un puntino che aveva dei piani’, a cui seguirà un laboratorio creativo organizzato dall’associazione italiana per la neurodiversità, l’equità e il talento (Neqta). L’occasione per scoprire, attraverso la lettura e il gioco, il valore dell’unicità e la ricchezza delle differenze. Le attività sono destinate ai bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Seguirà alle 11.30 lo spettacolo ‘Palco giochi’ con gli attori di Teatro Tandem: uno show di improvvisazione teatrale per famiglie, con i bambini direttamente coinvolti nell’invenzione di fiabe e nella loro messa in scena.

Poi, dopo la merenda preparata dai volontari del Gruppo Alpini con il contributo del Conad di Via del lavoro, si aprirà lo ‘swap party’, evento di scambio di libri e giochi per ragazzi, per ridare vita a ciò che non si usa più. Si potranno portare solo oggetti di qualità e in buono stato (funzionanti, puliti e con tutti i pezzi). Ogni bimbo potrà scambiare al massimo 5 giocattoli o libri (sono escluse sorpresine Kinder o similari e pubblicazioni promozionali). Per ogni gioco o libro sarà consegnato un tagliandino, valido come moneta per il mercato. A fine giornata gli oggetti non scambiati saranno donati alle associazioni del territorio mentre i libri ritenuti idonei andranno ad arricchire le biblioteche dei locali plessi scolastici. Giochi e libri dovranno essere consegnati in biblioteca entro domani. L’ingresso è gratuito. La biblioteca ‘Battanini’ ha sede in viale Marconi 115 (ingresso anche da via del lavoro, dalla pista viavai). Per informazioni, mail a biblocastrocaro@libero.it, tel. 334.1566848.

Francesca Miccoli