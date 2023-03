Castrocaro, il baby consiglio pronto a spegnere 20 candeline

In attesa dell’inaugurazione della mostra allestita per celebrare i 20 anni del Consiglio comunale dei ragazzi, in programma sabato alle 16.30 nella biblioteca Battanini, ieri mattina i baby politici di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno incontrato il responsabile dell’ufficio tecnico Emilio Aquilino e il sindaco Francesco Billi per un confronto ‘istituzionale’. Al centro del dibattito alcune istanze inoltrate al Comune dalla sindachina Camilla Valli, portavoce delle nuove generazioni. Una lettera redatta dopo aver raccolto le indicazioni emerse tra le classi della scuola elementare Serri Pini e della media Dante Alighieri.

Al centro dei pensieri dei più piccoli, la possibilità di disporre di impianti sportivi. A partire dalla creazione di un campetto da pallavolo nell’area del parco fluviale e dall’apertura di una piscina comunale. "Sono esigenze molto sentite tra i giovani, considerato che nel nostro paese non ci sono spazi e luoghi per momenti di svago e aggregazione" le parole di Camilla. L’ufficio tecnico ha preso atto della richiesta e valuterà la sistemazione del campo da volley già esistente a fianco dell’impianto da basket di via Battanini. Più complessa la realizzazione di una piscina. "Un progetto ambizioso che comporta difficoltà dal punto di vista tecnico e sotto il profilo gestionale" la risposta del sindaco Billi, che ha comunque ribadito come si stiano facendo tutte le valutazioni necessarie per il coronamento del sogno. Già soddisfatta invece la richiesta relativa al campetto da calcio dietro la pesa di Terra del Sole: recentemente sono state montate le porte con nuove reti. Manifestata gratitudine, i ragazzi hanno rimarcato la necessità di una rete di contenimento dell’area verde. "Non è purtroppo semplice dare seguito a questa istanza – la replica di Billi –, per problemi di accesso alla strada ma anche per vincoli paesaggistici, il campetto si affaccia alle mura medicee". Più semplice e addirittura imminente invece la realizzazione di uno sgambatoio pubblico. "Abbiamo già appaltato i lavori per la realizzazione dell’area per cani nella zona tra via Cantarelli e via Ravaglioli, in base al progetto realizzato e finanziato dalla nostra Amministrazione". I giovani hanno poi invocato la costruzione di una pensilina in plexiglass all’ingresso della scuola media per ripararsi in caso di maltempo. Il governo cittadino ha già previsto, alla chiusura del cantiere della palestra, la realizzazione di collegamenti protetti con la mensa scolastica e gli altri edifici del polo dell’istituto comprensivo. Allo studio anche la fattibilità di una fontanella nei pressi dell’area di pattinaggio, molto frequentata dai ragazzi; a tal proposito Billi ha ricordato il recente ammodernamento delle fontane esistenti, richiamando i giovani al senso civico e all’uso consapevole di una risorsa preziosa come l’acqua, ancora di più in periodi siccitosi come l’attuale. "È sempre un piacere incontrare e confrontarsi con il Consiglio dei ragazzi che esprime un’esperienza ventennale unica di educazione civica – la considerazione del primo cittadino al termine della seduta –. E’ interessante constatare quanto i nostri giovanissimi si interessino al territorio maturando idee, passioni e aspettative".

Francesca Miccoli