Castrocaro, il consiglio "Magazzino comunale e Protezione civile, sedi in aree inadeguate"

"Le immagini valgono più di mille parole". Con questa dichiarazione laconica, il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi ha chiuso il partecipato consiglio comunale di lunedì sera, quasi interamente dedicato al resoconto sull’alluvione. Al cospetto di una sala consiliare rimasta attonita alla proiezione del filmato registrato da un drone in sorvolo sul territorio comunale. "Mai avrei pensato di dover presentarmi qui, dopo un anno, con un elenco di danni e, praticamente, un nuovo discorso programmatico – la premessa del sindaco –. Abbiamo vissuto un’esperienza veramente traumatizzante, comprendendo fin dalle prime ore, però, che non potevamo permetterci il lusso del trauma".

Per fronteggiare una calamità tanto violenta quanto inattesa, il governo cittadino "ha operato per una reazione proporzionata ai fatti". In preda a un’emergenza epocale, tutta la città ha risposto in maniera "corale". "Abbiamo fatto il possibile insieme a dipendenti, forze dell’ordine, colonne mobili, vigili del fuoco, croce rossa, protezione civile e volontari – ha proseguito la fascia tricolore –. I cittadini hanno sopportato grandi disagi con pazienza e compostezza: il ringraziamento dell’amministrazione è rivolto all’intera comunità". Billi è poi sceso nei dettagli, relazionando su danni e prospettive. "Il nostro territorio ha riportato ferite importanti: le frane minano tutte le strade collinari e gli argini del Montone sono distrutti. Complessivamente la prima stima dei danni pubblici ammonta a 3 milioni di euro, di cui uno per la sola zona devastata del campo sportivo e del parco fluviale". Ammontano invece a 100.000 euro le spese di somma urgenza, affrontate "nei primi giorni dell’alluvione per mettere in sicurezza persone, abitati e viabilità. Abbiamo una quindicina di famiglie e alcune aziende particolarmente colpite dai fenomeni di esondazione (13 le ordinanze di evacuazione firmate, 5 le famiglie ancora fuori casa). Oltre a ciò, tutto l’entroterra è massacrato e per la nostra vita economica questo è un ulteriore problema".

Superata la fase più critica dell’emergenza, è già partita la fase della ricostruzione. "Abbiamo ripulito le caditoie più ostruite sul viale e attorno ai centri abitati. Stiamo ancora pianificando interventi puntuali, ad esempio, per pulire aree rimaste sporche di fango. Abbiamo inviato tutte le richieste necessarie sollecitando la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza dei canali e del Montone". Sono inoltre stati censiti e sono tuttora monitorati i principali dissesti idrogeologici. "Siamo a disposizione dei privati che hanno subito maggiori danni per informarli e accompagnarli nelle pratiche risarcitorie". A tal proposito, al piano terra del municipio è stato allestito uno speciale sportello informativo, aperto nelle date e negli orari indicati sul sito istituzionale; a oggi sono 17 le pratiche inoltrate.

"Il lavoro da fare è immane e sta appesantendo notevolmente l’attività ordinaria: faremo il possibile per mantenere tutti gli impegni, ma chiediamo pazienza e collaborazione poiché sarà inevitabile qualche affanno negli aspetti di gestione quotidiana". Un evento di tale violenza è destinato a entrare negli annali e nei libri di storia. La nuova Amministrazione comunale tuttavia già nel programma elettorale aveva toccato alcuni temi divenuti drammaticamente attuali. "Il governo delle acque, per siccità, ma anche per esondazioni, e la logistica locale che vede magazzino comunale e sede della Protezione civile collocati in un’area assolutamente inadeguata, tra le prime ad allagarsi in caso di piena".

