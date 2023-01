Castrocaro, il fuoco degli Alpini arderà fino a domani: "Tradizione che si rinnova"

Ultime fiammate per ‘A e fog d’Nadel’ in piazza Buonincontro a Castrocaro. Domani il Gruppo Alpini abbasserà il sipario sulla 35ª edizione della manifestazione. Un appuntamento immancabile all’ombra del Campanone, dove le penne nere vantano un gruppo nutritissimo di associati tra ex militanti e amici. Quindici serate per incontrarsi davanti al fuoco al crepuscolo, scambiare chiacchiere e condividere brulè, caldarroste e piatti sempre diversi preparati dai ragazzi ed ex ragazzi guidati da Daniele Valentini. "Una tradizione che si rinnova ogni Natale e che continueremo a onorare, malgrado gli ultimi anni difficili – dice il presidente –. Siamo sempre presenti per il paese e la nostra comunità". Va così in archivio una stagione che sarà ricordata per l’inaugurazione del monumento dell’Alpino, all’intersezione tra viale Marconi e via Ravaglioli e meta di numerose persone, per un omaggio o una preghiera. "E poi si riparte con le varie manifestazioni, gli stand alle feste delle scuole, la presenza al raduno nazionale a Udine, la cocomerata di Ferragosto, e così via".

f.m.