Castrocaro, il mese rosa continua con un ‘summit’

di Francesca Miccoli

A Castrocaro Terme e Terra del Sole prosegue il mese in rosa, consacrato a trecentosessanta gradi per l’appunto al mondo e alla figura femminile. Archiviate la diciannovesima edizione di ‘Incontro 8 marzo’ e la giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia femminile invalidante quale l’endometriosi, domattina a partire dalle 10 il municipio di viale Marconi 81 ospiterà il convegno sul tema ‘Donna - femminismo - letteratura - scienza - scuola’.

A introdurre l’appuntamento sarà il primo cittadino Francesco Billi, che inaugurerà i lavori prima di passare la palla al ricco parterre di relatori. A partire da Chiara Barbieri, biologa, antropologa, genetista e ricercatrice dell’Università di Zurigo, orgoglio di Castrocaro nel mondo; l’accademica tratterà il tema ‘Scienziate di ieri e di oggi: rappresentare le discipline Stem’. A seguire Thomas Casadei, docente universitario forlimpopolese di Filosofia del diritto e direttore del Centro di Ricerca interdipartimentale su discriminazione e vulnerabilità di Unimore, parlerà di ‘femminismo, letteratura e fantascienza, a partire dal Mary Shelley’. Annalisa Crociani, docente di scuola primaria, relazionerà inoltre su ‘Stereotipi a scuola e non solo’.

Seguirà un ricordo del grande medico forlivese Carlo Flamigni, luminare di ostetricia e ginecologia scomparso nel 2020, femminista e amico della donna, a cura di Marisa Fabbri, referente della Consulta laica forlivese.

La chiusura dell’appuntamento sarà riservata a Carla Grementieri, ricercatrice della storia delle donne e leader del locale sodalizio voceDonna, chiamata a un appassionato resoconto sui venti anni di attività dell’associazione con un approfondimento in particolare su partecipazione, accoglienza e parità di genere. Promotrice del convegno è proprio l’associazione socio-culturale al femminile voceDonna, reduce dai festeggiamenti per i quattro lustri di vita. Libero l’ingresso alla manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Le iniziative in rosa nel paese termale e nella cittadella medicea non termineranno peraltro con questo convegno, ma proseguiranno nelle prossime settimane con alcuni incontri letterari: a tal proposito va ricordata, in particolare, la scadenza del 16 aprile per la partecipazione al concorso ‘la voce delle donne’, che prevede la redazione di una poesia o di un racconto breve sulla figura femminile. Tutte le info sul questo concorso si possono trovare online sul sito www.sguardididonna.it.