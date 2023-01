Castrocaro, in biblioteca la magia del JukeBoox fino al 13 febbraio

Alla biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole c’è tempo fino al 13 febbraio per godere della magia di ‘JukeBoox - uno strumento da favola’. Da un mese la casa dei libri di viale Marconi 115 ospita l’originale macchinario, a disposizione di tutti gli utenti, con una selezione di albi illustrati e libri da ascoltare in cuffia, in italiano e in altre lingue. Un’installazione sviluppata da Luca Sammartino mediante l’adattamento di un juke-box degli anni Novanta: al suo interno sono caricate non le hit del momento ma cd contenenti le registrazioni di alcune tra le storie più amate e apprezzate.

Lettori volontari dell’associazione Nati per leggere ma anche doppiatori, attori, speaker radiofonici, bibliotecari e semplici appassionati, hanno messo a disposizione la loro voce per contribuire alla creazione di un patrimonio audio di favole, storie, poesie, racconti per grandi e piccini. JukeBoox è un’istallazione vagabonda, che può essere ospitata liberamente e gratuitamente in librerie, biblioteche, scuole o circoli culturali, il solo trasporto è a carico della struttura ospitante. A Castrocaro Terme e Terra del Sole l’iniziativa è stata supportata dall’associazione Tararì tararera e dal Rotary club Forlì Tre Valli. Per informazioni, tel. 0543.766394, [email protected], pagina Facebook dedicata.