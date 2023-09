Castrocaro in festa per i 27 anni della Cri

Festa a Castrocaro Terme per i 27 anni della sezione locale della Croce Rossa Italiana. Un appuntamento celebrato con una cena conviviale andata in scena a inizio settembre nell’area feste di Pieve Salutare alla presenza dell’assessore comunale Massimo Paolini, del comandante dei Carabinieri Daniele Bongrazio, del consiglio direttivo dell’associazione, di numerosi volontari e dipendenti.

Nell’occasione sono stati inaugurati tre nuovi mezzi: un camper polifunzionale, destinato alle attività dei giovani e a quelle di prevenzione e tutela della salute, e una vettura ibrida per gli spostamenti cittadini, entrambe donate dal signor Guelfo Collini in memoria del fratello Enzo; il terzo mezzo, benedetto dal parroco di Castrocaro Terme e Pieve Salutare, don Urbano Tedaldi, è un pick-up per le attività di protezione civile, già operativo durante la recente alluvione, acquistato con il contributo del 5x1000. Il presidente della Cri di Forlì, Davide Gudenzi, insieme al consiglio direttivo, ha ringraziato tutti i presenti e il signor Collini; impossibilitato a intervenire, il generoso donatore è stato insignito della medaglia d’argento al merito della Croce Rossa, uno dei più alti riconoscimenti conferiti dall’associazione. Ringraziamenti anche a Gabriele Coveri, presidente della Cooperativa in Campis Vita, per aver concesso al sodalizio negli ultimi anni l’utilizzo delle strutture e delle cucine di Pieve Salutare. Particolare soddisfazione è stata espressa dalla consigliera Giuliana Biondi, referente e anima della sede castrocarese della Cri, entusiasta per il grande affiatamento tra i volontari e la vicinanza dimostrata all’associazione da cittadini ed esercenti. Elogi, infine, sono stati espressi anche da parte dell’assessore Paolini, grato per l’attività della sezione castrocarese della Cri nei 27 anni di vita e in particolare in occasione dell’ultima emergenza, affrontata anche attraverso il coinvolgimento delle fasce più giovani della popolazione.