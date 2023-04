Castrocaro in festa per la Madonna dei Fiori

Tre giorni di festa per la comunità parrocchiale di Castrocaro. Si aprono oggi le celebrazioni della Madonna dei Fiori, culto che risale alla metà del Quattrocento,istituzionalizzato poi nel 1632 attraverso un voto solenne del consiglio comunale. Una forma di ringraziamento alla Vergine per lo scampato pericolo dalla peste: mentre in tutta Italia si registrarono tantissimi decessi, la cittadina termale venne ‘graziata’ dal morbo e gli abitanti attribuirono la salvezza all’intercessione della Madonna. Da allora all’ombra del Campanone si celebra la beata Vergine ogni domenica in Albis, ovvero la domenica seguente la Pasqua. Oggi la comunità parrocchiale ricorre al pubblico scoprimento dalla sacra immagine solo in favore di persone che versino in pericolo di vita.

Questa intensa tre giorni, istituita da monsignor Adalberto Mambelli per mezzo secolo amata guida delle anime termali, prenderà il via alle 16.30 con l’adorazione eucaristica. Alle 18 nel paese si diffonderanno i solenni rintocchi del Campanone, azionato manualmente dalla Compagnia dei campanari solo cinque volte l’anno in occasione delle principali festività civili e religiose. Alla stessa ora è prevista la celebrazione della messa prefestiva. Alle 21 l’esibizione del gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole con ‘Ave Maria, Madre della vita’.

Domani alle 8 la prima messa, seguita alle 11 dalla liturgia eucaristica presieduta dal parroco don Urbano Tedaldi, trasmessa in diretta su Teleromagna. Alle 16, la messa solenne e la processione con la fiorita dei bambini. Ai più piccoli il tenero appello di don Urbano e dei catechisti, che invitano i giovanissimi parrocchiani a partecipare portando un fiore o un disegno da collocare davanti alla Vergine. I riti saranno presieduti dal vescovo Livio Corazza. In caso di maltempo, ma le ultime previsioni meteo sembrano scongiurarlo, la processione avrà luogo lunedì alle 20. Quest’anno l’itinerario si svilupperà lungo viale Marconi, via Martiri, via Gramsci, via delle Sorgenti, piazza Mazzini e via Roma prima del rientro in chiesa.

Lunedì alle 8 e alle 18 è prevista l’adorazione eucaristica; alle 18 sarà celebrata la messa per i vivi e per i defunti iscritti alla Compagnia della Madonna (in questi giorni è possibile rinnovare l’iscrizione). Chiusura alle 20.30 con il Santo Rosario, le litanie cantate e la reposizione dell’immagine. Nel teatrino parrocchiale saranno venduti i tradizionali garofani benedetti: quest’anno ne sono stati acquistati ben 7.000.

In concomitanza della festa, il consorzio di promozione turistica Castrumcari e il Comune promuovono ‘Monumenti aperti’, aprendo siti normalmente inaccessibili al pubblico. Nell’area di via Cantarelli come da tradizione sarà presente il luna park.