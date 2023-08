Castrocaro, la fortezza si svela Continuano le visite ’tenebrose’

Il millenario castello sulla rupe e il Battistero di San Giovanni di Castrocaro si svelano nel corso di ‘Tenebrosa fortezza’, rassegna di quattro visite notturne curate da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia - Romagna, e della Pro loco della cittadina termale. Dopo il successo del primo appuntamento, il viaggio nella suggestione della storia andrà nuovamente in scena grazie all’apertura straordinaria dei due gioielli architettonici nelle serate di venerdì 25 agosto, del 1° e dell’8 settembre. Saliti alla fortezza e varcato il ponte levatoio, i visitatori saranno accolti e invitati ad accomodarsi nel fresco belvedere della terrazza panoramica, accarezzata dal vento del crinale dell’Appennino Tosco - Romagnolo: qui verrà rivisitata la storia della valle del Montone, anche detta ‘dell’Aquacheta’, cantata e percorsa da Dante, sopra la quale si erge, imponente, il maniero.

Tra melodie dell’epoca e sotto una meravigliosa stellata, la visita proseguirà alla scoperta della corte interna, che ospita la chiesetta di Santa Barbara, l’ulivo secolare, il pozzo e le antichissime grotte, per poi salire, attraversando le anguste nicchie delle secrete e dei tormenti in cima alla torre, da cui sarà possibile ammirare un altro, spettacolare, panorama. Tra storie di fatti di sangue e di spionaggio, leggende di streghe e di fantasmi, Chiara Macherozzi condurrà i visitatori attraverso le sale del ricchissimo museo del castello, fino a scendere nei sotterranei di pietra, scavati nel sasso spungone. La visita si concluderà al Battistero di San Giovanni alle Murate, normalmente inaccessibile al pubblico, un vero e proprio gioiello racchiuso nella Murata e custodito da due porte: Postierla e San Giovanni.

Di proprietà della chiesa di Terra del Sole, l’edificio sacro dalla pianta circolare conserva al suo interno una vasca sarcofaco di marmo d’Istria del VII-VIII secolo d. C. scolpita a bassorilievo, insieme a un affresco seicentesco di grande dimensione raffigurante San Giovanni Battista. Per tutta la serata, sarà aperta l’Enoteca della fortezza. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 20.45, la visita prenderà il via un quarto d’ora più tardi. La durata è di 2 ore e mezza circa. La tariffa di partecipazione è di 15 euro per gli adulti, 10 euro per gli studenti universitari e di scuole superiori, 8 per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Cifra a cui va sommato il biglietto di ingresso al castello: di 8 euro per gli over 19, di 5 euro dagli 11 ai 18 anni. La prenotazione è obbligatoria entro due giorni prima della data prescelta tramite whatsapp scritto al 349.8087330.

La visita, che si svolgerà anche in caso di maltempo, si effettuerà solo al raggiungimento di un numero minimo di prenotazioni. Nelle quattro serate il maniero sarà aperto ai soli iscritti a ‘Tenebrosa fortezza’.

Francesca Miccoli