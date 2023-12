Castrocaro, laboratorio per i piccoli. Visita guidata a Terra del Sole

Appuntamento da non perdere per i bambini dai 6 ai 12 anni oggi alla fortezza medievale di Castrocaro, dove alle 16 è in programma un laboratorio creativo di Natale per realizzare gli gnomi da albero. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bimbo, la prenotazione obbligatoria (via mail a didattica@formulaservizi.it).

Domani alle 10.30 invece il castello medievale ospiterà una visita guidata. Nel pomeriggio, alle 16, andrà in scena un’altra visita, questa volta alla scoperta del Palazzo pretorio di Terra del Sole, affacciato sulla rinascimentale piazza d’Armi. Il costo di partecipazione alla visita è di 5 euro, stessa cifra per il biglietto di ingresso ai due gioielli. La durata è di un’ora e mezza. Prenotazione obbligatoria entro oggi al 349.9766518.