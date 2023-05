Castrocaro: l’addio del capo della Municipale

Una mattinata di festa velata da un filo di precoce nostalgia. Ieri mattina nella sala consigliare del municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, colleghi di ieri e di oggi hanno salutato lo ‘storico’ comandante della Polizia Municipale Franco Zuccherelli, giunto al momento del congedo dal lavoro dopo oltre 40 anni di servizio. Era infatti il 1979 quando, appena diciannovenne, indossò per la prima volta la divisa come stagionale. "Ringrazio Franco Zuccherelli a nome mio, e di tutte le amministrazioni che si sono alternate in questo Comune – ha dichiarato Francesco Billi, primo cittadino di Castrocaro Terme e Terra del Sole -, per i tanti anni di servizio speso con disponibilità, amore per il territorio e attenzione alla crescita professionale dei giovani". Se per Castrocaro Terme e Terra del Sole si chiude una pagina di storia, per Franco si apre un nuovo capitolo di vita. L’ora per godersi il meritato riposo, gli affetti più cari, a partire dalla moglie Valeria, altro volto notissimo all’ombra del Campanone, il figlio Mattia, a sua volta agente della Municipale, e l’amatissima nipotina Rebecca. Ma anche agli hobby di sempre, in primis la passione per il calcio e per la sua Juventus, lui che in gioventù si era dilettato, con discreti risultati, tra i pali.

Francesca Miccoli