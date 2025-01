Castrocaro e Ladino, animali protagonisti della festa di Sant'Antonio abate

Castrocaro Terme e Terra del Sole, 19 gennaio 2025 -Tantissimi cagnolini provenienti da tutta la vallata sono stati protagonisti delle benedizioni degli animali svoltesi a Ladino, frazione alle porte di Terra del Sole, e a Castrocaro nella domenica temporalmente più vicina alla festa di Sant’Antonio abate, in calendario il 17 gennaio.

A Ladino, contrariamente agli altri anni, non erano presenti i cavalli, gli asinelli e il pony mascotte della manifestazione: la pioggia caduta nel corso della notte non ha favorito la partecipazione degli ‘equidi’, che normalmente raggiungono direttamente dai campi la grande area verde che abbraccia la chiesa di San Martino.

Così sono stati i cani gli attori principali della sentita liturgia. Tra gli altri, la tenerissima Lolita, 16 anni e qualche acciacco, e la minuscola Chloe, bassottina arlecchino di appena tre mesi di età e poche centinaia grammi di peso. Una cucciola accompagnata dai numerosi ‘fratellini e sorelline’ cresciuti nel medesimo allevamento, gestito a livello familiare. Attempata ma in buona salute anche Virgola, bella gattina di 22 anni.

Al termine si è svolto il canonico momento conviviale curato dai Cavalieri dei crinali, ex ragazzi accomunati dall’amore per i cavalli e dal desiderio “di stare assieme, magari con le gambe sotto la tavola”, come hanno spiegato i più attivi distribuendo panettone, carne alla griglia e vin brulè.

Nel pomeriggio analogo rito si è svolto sul sagrato della chiesa dei Ss. Nicolò e Francesco a Castrocaro, dove il parroco don Urbano Tedaldi, con la consueta simpatia ha accolto i 'pet' prima di impartire la benedizione. In chiusura la distribuzione del pane benedetto.